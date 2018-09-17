Bakan Soylu'dan Yardım İstemişti, Ölü Bulundu

Sosyal Medya Hesabından Helallik İstemiş

Valilik: İntihar Ettiği Anlaşıldı

Bakan Soylu'dan Yardım İstemişti

Sabri Uzun'un Kitabında Geçmişti

Batman'da babası Cevzet Soysal'ın 1998 yılında FETÖ'cü polisler tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü söyleyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım isteyen Mücahid Soysal ölü bulundu. Valilik, Soysal'ın intihar ettiğini açıkladı.Soysal'ın sosyal medya hesabından olaydan kısa süre önce yaptığı paylaşımda, 'Bilerek veya bilmeyerek kimi kırmışsam ve kimin hakkına girmişsem hakkını helal etsin' ifadelerini kullandığı görüldü. Batman Valiliği'nce yapılan açıklamada, Soysal'ın tabancayla intihar ettiğinin anlaşıldığı belirtildi.Kuyubaşı Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında, minibüste başından silahla vurulduğunu görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaralı kişinin Mücahid Soysal olduğunu belirledi. Ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mücahid Soysal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Olay öncesi Mücahid Soysal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bilerek veya bilmeyerek kimi kırmışsam ve kimin hakkına girmişsem hakkını helal etsin' ifadelerini kullandığı görüldü.Mücahid Soysal'ın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Batman Valiliği'nce Mücahit Soysal ile ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin yazılı açıklamasında, yapılan inceleme ve yakınlarından alınan bilgiler sonucu Soysal'ın tabancayla intihar ettiğinin anlaşıldığı belirtilerek, şöyle denildi:"Emniyet Müdürlüğüne dün saat 21.45 sıralarında gelen bir ihbarda İlimiz Kuyubaşı Mahallesi Toki köprüsü üzerinde Mücahit Soysal isimli bir şahsın silahla intihar ettiği ve yakınları tarafından Batman Özel Medikal Park Hastanesine getirildiği ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili yapılan inceleme ve şahsın yakınlarından alınan bilgiler sonucu şahsın tabanca ile intihar ettiği anlaşılmıştır. Olayda kullanılan silah ve bir adet boş kovana el konulmuştur. Olayla ilgili adli soruşturma devam etmektedir."Mücahit Soysal, Ocak 2017 tarihinde Batman'da esnafı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, FETÖ'cü polisler tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü öne sürdüğü babası Cevzet Soysal'ın cesedinin bulunması için yardım istemişti.Batman'da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO) çalışırken 9 Kasım 1998'de kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Cevzet Soysal'ın, eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un 'İn' isimli kitabındaki FETÖ'cü polisler tarafından öldürüldüğüne ilişkin iddia üzerine oğlu Mücahid Soysal, Batman Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine Cumhuriyet savcısının gözetiminde Beşiri ilçesinin Kıra Dağı mevkisinde kazı yapılmıştı.