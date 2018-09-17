ABD'de Felaket, Ölü Sayısı Artıyor

3 Aylık Bebeğin Üzerine Ağaç Devrildi

Yaklaşık 1 Milyon Kişi Elektriksiz

Kuzey Carolina'daki Cape Fear Nehri'nin çevresindeki 2 bin 800 ev için su baskını tehlikesine karşı tahliye uyarısında bulunuldu. ABD'nin doğu yakasını etkisi altına alan ve tropik depresyon kategorisine düşürülen Florence Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi.Yetkililer, tropik depresyon halini alan kasırganın yol açtığı sel ve şiddetli rüzgârlar nedeniyle Kuzey Carolina'da 11, Güney Carolina'da da 6 kişinin öldüğünü duyurdu. Hayatını kaybedenlerden en sonuncusunun 3 aylık bir bebek olduğu ve yaşadıkları evin üzerine devrilen ağaç nedeniyle öldüğü belirtildi.Ulusal Kasırga Merkezi, Florence Kasırgası'nın hızının saatte 56 kilometreye kadar gerilemesi nedeniyle kasırganın "tropik depresyon" seviyesine düşürüldüğünü duyurdu.Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da birçok evi su bastı. Yetkililer, sel sularının bir metreye ulaşabileceği uyarısında bulunurken, 2 eyalette bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.Yaklaşık 10 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtilen kasırganın, 170 milyar dolarlık hasara neden olabileceği tahmin ediliyor. Olay üzerine market ve benzin istasyonlarında uzun kuyrukların oluşması da dikkatlerden kaçmadı.