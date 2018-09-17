Cinnet Geçiren Esnaf Urfa Kalesinde İntihara Teşebbüs Etti

Mahkeme Devam Ediyor

Cinnet Geçirip Kayalığa Çıktı

Tarihi doku görünümüne zarar verdiği gerekçesiyle Urfa Kalesi etrafındaki iş yerlerinin kaldırılması kapsamında yapılan çalışmalara başlayan zabıta, Kale etrafındaki sandalye ve masaların kaldırılması gerektiği esnafa bildirdi. Karşısında zabıtaları gören bir esnaf cinnet geçirerek intihara teşebbüs etti.Zabıtaların çalışma başlattığını gören esnaf iş yerinin sandalye ve masalarını fırlatarak cinnet geçirdi. Daha önce de zabıta ekipleri ile esnafı karşı karşıya getiren karar, bugün yeniden alevlendi. Zabıta ekipleri Seyir Tepesi Cafesi'ne gitti. 5 çocuk babası olduğunu dile getiren kafe sahibi hala mahkemelerinin devam ettiğini dile getirerek zabıtalara tepki gösterdiÇalışanlarına masa ve sandalyelere yere atmalarını söyleyen esnaf daha sonra cinnet geçirdi ve masa sandalyeleri fırlatarak kırdı. Zabıta ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı esnaf gömleğini yırtıp iş yerinin yan tarafında uçurum olan kayalığın üzerine çıktı.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye tepki gösteren esnaf "5 çocuğa bakıyorum. Sabah 4'te uyudum. Daha mahkeme devam ediyor. Bu mu ekmek? Ekmek istemiyorum" dedi.Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesi ile esnaf gittiği kayalıkların kenarından alınarak intihar teşebbüsüne engel olundu.