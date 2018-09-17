Çiftçiye Müjde, İndirim Geliyor!

Tesis ziyareti sonrası incir sepeti örme işiyle uğraşan bir grup vatandaşla sohbet eden Pakdemirli, kamış üretimi için destek talebini olumlu karşılayarak gerekli işlemlerin yapılması için talimat verdi.

Ziraat Odalarının Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti ve valilik şeref defterini imzalayarak kurum amirlerinden Aydın hakkında bilgi aldı. Valilik ziyaretinden sonra Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi'ne geçti. Bakan Pakdemirli, Türkiye Ziraat Odalar Birliği'nce (TZOB) organize edilen; Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, İzmir, Uşak ve Burdur'da faaliyet gösteren 87 ziraat odasının başkanı ile meclis başkanları, tarım ve orman il ve ilçe müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıya katıldı. Toplantıda çiftçilere seslenen Pakdemirli, "Dövizin inişli, çıkışlı yükselişinden dolayı maliyetler arttı. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Hep birlikte kemerlerimizi sıkacağız. Kurların oturmasını bekliyoruz. Tabi ki ekonomiye bir saldırı var. Bugünler de geçecek. Biraz dişinizi sıkın" dedi.

Şehit Ailesine Ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mardin'de teröristlerin karakola saldırması sırasında şehit olan jandarma er Orkun Alp Arslan'ın ailesini de ziyaret etti.

Şehitler için dua edilmesinin ardından Bakan Pakdemirli anne Feray Arslan'a Türk bayrağı ile Kuran-ı Kerim hediye etti.

'Milletin Efendisi Olmaya Değil, Hizmetkarı Olmaya Geldik'

Konuşmasına eski Başbakan Adnan Menderes'i anarak, devam eden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Aydın demokrasi ve özgürlüğün beşiği ve mekanıdır. Rahmetli Adnan Menderes'i burada anmadan edemeyeceğim. Türkiye 24 Haziran sonrası başkanlık sistemine geçti. Biz milletin efendisi olmaya gelmedik. Millete hizmet etmeye geldik. Yeni dönemde daha hızlı çalışacağız. Millete vatandaşa daha fazla hizmet edeceğiz. Bizim bir müşterimiz vardır o da millettir. Yeni sistemle iki büyük bakanlık, tarım ve orman bakanlığı bir araya geldi. 5 yıllık bir plan hazırlıyoruz. Toprak ve su ayrılmıştı. Toprak ve suyu ayrı yönetmek gerçekten zordu. Siz belki farkında değildiniz ama iki bakanlık da birbiri ile çekişme içindeydi. Çekişmelerden dolayı işler ne yazık ki yürümüyordu. O yüzden toprağı suyla birlikte yöneteceksiniz. Artık toprakla su bir birine kavuştu. Yeni sistemde çiftçimizi güldüreceğiz ama tüketicimizi de enflasyona ezdirmeyeceğiz. Zeytinyağına destek veriyoruz. Tane zeytine de bir destek talebi geldi. Ona da destek verebilir miyiz bakacağız. Bununla ilgili bir çalışma yürüteceğiz. Bu bölgeden ürün ihracatımız 9 milyar dolardır. Türkiye'deki toplam ihracatın yüzde 19'unu kapsıyor, bu nedenle bölge çok önemli."

"Döviz Baskısına Karşı Tarımsal İhracatımızı Artırmalıyız"

Dr. Bekir Pakdemirli, üretici ve tüketiciyi korumak için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "döviz üzerindeki baskıya karşı tarım ürünleri ihracatımızın artırılması için planlarımızı yapmamız lazım" dedi.

Tarım Bakanlığı olarak üreticiyi güldürmek ve bunun yanında tüketiciyi de enflasyona ezdirmemek gibi iki önemli misyonları olduğuna işaret eden Bakan Pakdemirli, "Aşırı bir enflasyon olmaması lazım. İki tarafı da dengeli bir şekilde götürmeye çalışacağız. Ziraat odalarının öncülüğünde bir çalışma yapıp bu yapıyı sağlıklı bir hale getirmeliyiz."

'Tarım Ürünleri İhracatımızı Artırmalıyız'

Yerel ve ulusal piyasaları yakından takip ettiklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Uluslararası piyasalarda ve diğer taraflarda birçok emtiayı çok sıkı bir şekilde takibe başladık. Bu maliyetlerin düşürülmesi için ne gerekiyorsa, devletin elindeki tüm enstrümanları ve gümrük indirimi gibi vesaire tüm olanakları çiftçinin lehine olacak şekilde planlıyoruz, programlıyoruz. Tabi ki kurlardaki dalgalanmaların da oturmasını beklememiz gerekiyor. Döviz üzerindeki baskıya karşı tarım ürünleri ihracatımızın artırılması için planlamalarımızı yapmamız lazım."

'Her İnsan İçin Bir Fidan'

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzün AR-GE Başkan Vekili Mustafa Coşkun'a ve bütün hastalarımıza şifa dileyen Bakan Pakdemirli sözlerine şöyle devam etti:

"Adnan Menderes Üniversitesi'nde de bir dikili ağacımız var… 2023 yılına kadar hedefimiz Dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikmek…"

Tarım ve Orman Bakanı Genel Müdürleriyle Adeta Çıkarma Yaptı

Bakan Pakdemirli basına kapalı olarak devam eden 6 ilden 87 oda başkanının katıldığı toplantıda bölgedeki tarımsal faaliyetler ve yaşanılan sorunlar hakkında bilgi aldı. Soruların tek tek ve anında cevaplandığı toplantıda üst düzey yöneticiler sorun ve talepleri not ettiler. Toplantıya Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı ve Bakir Kuvvet Erim, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve bakanlığa bağlı tüm birim amirleri ile genel müdürler de katıldı.