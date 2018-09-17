Urfa'da Çatışma, 1 Ölü

Amca Çocukları Arasında Silahlı Kavga

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün meydana gelen silahlı kavgada,1 kişi hayatını kaybetti.Olay, Siverek ilçesine bağlı Ezimülk mahallesinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre, amca çocukları arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede büyüyerek, silahlı çatışmaya döndü.Silahlı kavgada, 15 yaşındaki Mehmet B., evden temin ettiği silahla 2 çocuk babası olan amcası oğlu Sakıb B.'yi silahla vurdu.Ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesine Kaldırılan Sakıb B.,Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olaydan hemen sonra jandarma Mehmet B.'yi gözaltına aldı.Sakıp B.'nin cansız bedeni,yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.