Kabahaydar'da Feci Kaza,5 Yaralı

Otomobil ve Taksi Kafa Kafaya Çarpıştı

Gece saatlerinde, Kabahaydar mevkinde meydana gelen kazada 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.Kaza,Şanlıurfa-Diyarbakır yolunun Kabahaydar kavşağı yakınlarında meydana geldi.Alınan bilgiye göre,sürücüsü öğrenilemeyen 33 DZY 42 plakalı araç ile İbrahim K. hakimiyetindeki 63 T 0260 araç çarpıştı.Yaşanan kazada, sürücüler ile beraber 5 kişi yaralandı.Yaralılar,olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şanlıurfa'da ki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan sürücü İbrahim K.'nın, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.