Urfa'nın Trafik Sorunu Tarihe Karışacak

Şanlıurfa trafiğinin rahatlamasına yönelik bulvarlar, yollar ve köprülü kavşaklar yapan Büyükşehir Belediyesi, Karakoyun Viyadüklü Köprülü Kavşak çalışmalarını sürdürüyor. 5 Mahallenin trafik sorununu ortadan kaldırmak amacıyla tamamlanan yıkım çalışmalarının ardından inşaatına başlanan Karakoyun Viyadüklü Köprülü Kavşağında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, teknik ekipten bilgi aldı.

Karakoyun, Hızmalı, Süleymaniye, Akşemsettin ve Devteşti Mahallesinin trafik akışını rahatlatmasının yanı sıra Gaziantep karayoluna transit geçiş sağlayacak köprülü kavşağın Şanlıurfa trafiğine büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Çiftçi, "Trafik sorununu ortadan kaldırmak için Şanlıurfa'nın geleceğini düşünerek hareket ediyoruz" dedi.

KAVŞAK 3 KATTAN OLUŞACAK

Çalışmaların herhangi bir aksamaya mahal vermeden devam ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, "Şanlıurfa'nın en büyük projelerinden biri olan Karakoyun Viyadüklü Köprülü Kavşağı'nda çalışmalarımız tam hız ilerliyor. 3 köprü yapılacak ve ana yol yukarıdan verilecek. Şehrin ana arteri olmasından dolayı çok zor bir çalışma alanı. Ama bu kanayan yarayı çözüme kavuşturmak adına Şanlıurfa'yı seven Büyükşehir Belediyesi kadrosu olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu bölgedeki trafik sıkıntısını temelli çözüme kavuşturuyoruz. Proje yürüyor. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yaşanan beklemeden dolayı vatandaşlarımızdan sabır bekliyoruz. Çünkü alan zor bir alan. Biz, her zaman sorun yaşamaktansa 5-6 ay sorun yaşayıp temelli çözüme kavuşacağız. Projenin takipçisiyiz" diye konuştu.

Başkan Çiftçi, alandaki incelemelerinin ardından teknik ekiple toplantı düzenledi.