Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermiyor

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karaköprü'de bulunan bir bağ evinde yüzlerce kenevir ve 250 gram esrar ele geçirdi.Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.Ekiplerinin yapmış olduğu istihbarı çalışmalar neticesinde; hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan kaydı olan İ.A isimli şahsın Şanlıurfa ili Karaköprü İlçesi Hamurkesen mahallesindeki evinde, eklentilerinde ve bağ evinde skyscanner destekli olarak yapılan aramalar sonucunda bin 150 kök kenevir bitkisi, 250 gr. kubar esrar, (2) adet hassas terazi, (2) adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda fişek, ele geçirildi.Aramalar sonucunda 1.150 kök kenevir bitkisi, 250 gr. kubar esrar, (2) adet hassas terazi, (2) adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda fişek, ele geçirildi.Cumhuriyet başsavcısının talimatı ile gözaltına alınan şüpheli şahısın, işlemlerinin bitirilmesine müteakip Adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.