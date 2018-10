Suriyeli Elmihal,Savaş Tüm Hayallerimi Yıktı!

‘SAVAŞ TÜM HAYALLERİMİ BİTİRDİ’

‘SURİYE’YE AİTİZ’

‘ÇALIŞMAYA MECBURUM’

Suriye’de iç savaşın faturasını ödeyenlerden biri olan Şam Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 25 yaşındaki İdlibli Muhammed Elmihal, sığındığı Urfa'da ülkesine ve gazeteciliğe özlem besliyor. Urfa’da biber kurutma tesisinde çalışarak ailesini geçindirmeye çalışan Elmihal, Suriye’de iç savaşın biteceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Savaş bittiği zaman ülkesine dönerek okulunu bitirip gazetecilik yapmaya başlayacağının hayalini kuran Elmihal, “Beden olarak buradayım; ama ruhum oradadır” dedi.Suriye’de gazetecilik okurken Şam’da yayın yapan bir gazetede çalıştığını ifade eden Elmihal, 3’üncü sınıftayken savaş dolayısıyla okulu bırakmak zorunda kaldığını belirtti. Okulda eğitime devam etmek için çok çabaladığını; ancak kalamadığını dile getiren Elmihal şöyle devam etti: “Savaş, tüm hayallerimi bitirdi. Benim en büyük hayalim gazeteci olmaktı. Okula çok isteyerek başlamıştım. Çalışıp çok iyi bir gazeteci olacaktım. Bugün savaştan dolayı yarım bıraktım; ama savaş bittiği anda gidip okuluma devam edeceğim. Okulumu bitirip gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Türkiye’de okumak için de sınava girdim; ama kazanamadım.”Mezopomya Ajansının haberine göre,Suriye’yi çok özlediğini belirten Elmihal, her şeyini orada bırakıp geldiğini söyledi. Tüm hayallerini ülkesine dair kurduğunu ve orada gerçekleştirmek istediğini aktaran Elmihal, “Bugün savaş tam anlamıyla bitse, hiç düşünmeden hemen geri dönerim. Çünkü biz oraya aitiz. Ancak ülkemiz şu anda büyük ülkelerin oyun alanına dönüşmüş. Rusya bir yanda, Amerika bir yanda, İran bir yandadır. Büyük ülkeler kendileri için oradalar. Kimsenin Suriye halkını düşündüğü yok. Suriye halkının çıkarlarına değil, kendi çıkarlarına bakıyorlar. Herkesin çıkarı da birbirbiriyle çakıştığı için savaş uzadıkça uzuyor. Yine mağdur olan biz oluyoruz” diye konuştu.Çalışmak için Türkiye’deki birçok şehri gezdiğini söyleyen Elmihal, işin zorluğunun kendisi için önemsiz olduğunu ve ailesini geçindirmek için çalışmak zorunda olduğunu dile getirdi. Biber kurutma işinin çok zahmetli bir iş olduğunu aktaran Elmihal, “Urfa çok sıcak. Bir de biber acılığı eklenince, çok daha zor oluyor. Her tarafımız biberin acısından etkileniyor. Akşam eve gittiğimde her tarafım yanıyor. Başlarda daha çok zorlanıyordum. Sonra zaman ilerledikçe alıştım. Çok para da kazanmıyorum; ama mecburen çalışıyorum” diye konuştu.