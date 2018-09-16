'Kocası Bana Tecavüz Ederken O Yanımda Oturuyordu'

ABD'li Elizabeth Smart 4 Haziran 2002 gecesi, 14 yaşındayken Utah, Salt Lake City'deki evinden kaçırılmıştı. Eve daha önce tamirci olarak gelen Brian David Mitchell, gece uyumakta olan kızı kaçırarak 9 ay boyunca alıkoydu.Smart'ın annesi tamircinin eşkalini polise verdi ve çizilen robot resimler her yere dağıtıldı. Brian David Mitchell'in ailesi polise haber vererek Mitchell'in çocuk kaçırmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine sokakta kılık değiştirmiş halde yürüyen sapık yakalandı.Alıkonulduğu 9 ay boyunca tecavüze uğrayan genç kız sağ salim kurtarıldı. Olayın üzerinden 16 yıl geçti ve bugün Mitchell'in eşi Wanda Barzee'nin serbest kalması gündemde.Smart şimdi Barzee'nin de onu kaçıran Mitchell kadar suçlu olduğunu duyurmaya çalışıyor. Utah adliyesinde kameralar karşısına geçen Smart, yaşadığı kabusun detaylarını anlattı.Smart açıklamasında, "Kocası bana tecavüz ederken o yanımda oturmayı tercih etti. Kocasını tecavüz esnasında cesaretlendiriyordu.""Hatta bana kölesiymişim gibi davrandı. Onun hapisten çıkmasına nasıl izin veriliyor" diye isyan etti. Genç kadın eğer onu kaçıranlar serbest kalırsa güvenliğinin tehlikede olacağını ifade ediyor.