Peltek, “Osb’deki Elektrik Konusunu İlk Günden Beri Takip Ediyoruz”

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Türkiye-Almanya Ekonomi Diyaloğu toplantısına TOBB Başkanı M.Rıfat Hisarcıklıoğlu ile katılan Peltek, konuyu yurtdışında da takip ediyor. Şanlıurfa sanayicisinin mağduriyet yaşamaması için gayret içinde olduklarını dile getiren Peltek, “ŞUTSO olarak konu ilk günden bu yana takibimizde, yaşanan problemin çözümü için çalışmalarımız sürerken, yurtdışında beraber bulunduğum TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na da konuyu ilettim. Sayın Başkan Pazartesi günü bizzat konunun muhatapları ile görüşeceğini ve gereğinin yapılacağını ifade etti.
Şanlıurfa’daki yatırımcılarımızın mağdur olmaması adına tüm girişimleri Ticaret ve Sanayi Odası olarak yapmış bulunmaktayız. Konunun çözümlenmesinin ardından sorunun nereden ve neden kaynaklandığı hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.” dedi.
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