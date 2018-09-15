Fakıbaba Kendini Birecik'e Nasıl Affettirecek?

Fakıbaba'yı Davet Etti

Birecik Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Saadettin Bilgin, Birecik’in birçok sorununun Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından kaynaklandığını ve Birecik’te dolanan söylentilerin doğruluk payının olup olmadığı soruldu.Birecik Belediye Başkanlığı koltuğu için kimlere söz verdiği, elektrik, su gibi sorunların çözümüne engel olunduğu gibi iddialara cevap verebilmesi için Fakıbaba’yı Birecik’e davet ederek halkın sorunlarını birebir dinleyip cevaplaması rica edildi.İşte Birecik Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Saadettin Bilgin’in Fakıbaba’ya gönderdiği o yazı;"Sayın Bakanım, Son aldığımız bilgilere göre; Sizden dolayı, Birecik AK Parti Teşkilatının düzenini bozduğunuz ve 10-15 kişiye aynı zamanda vaatler vererek, ‘’Seni Belediye başkanı yapacağım’’, ‘’Parti İlçe Başkanı yapacağım’’ diyerek dedikodular yapılmaktadır. Mevcut çalışan Birecik Belediye Başkanını, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanına şikayet ettiğiniz ve Doğalgaz için kazılan yerleri kapattırmadığınızı, Cadde sulamalarının yapılmamasını ve bu şekilde Birecik’i toz toprak içinde bıraktırdığınızı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Birecik Belediyesinin yaptığı ve yapacağı tüm işlere engel olduğunuzu ve Birecik’i dışlayarak, Halk’ı Birecik Belediye Başkanı Sayın Av.Faruk PINARBAŞI’na karşı doldurarak, hedef haline getirdiğinizi, yapacağı işlere engel olduğunuzu ve Birecik’i karmaşaya soktuğunuzu söylemektedirler. Mevcut Belediye Başkanından, Birecik’lilerin herhangi bir rahatsızlığı varsa zamanı gelince daha iyisi de bulunursa Birecik Halk’ı bunun kararını vererek yenisini seçecektir. Eğer, Av.Faruk PINARBAŞI ile aranızda sorun varsa, bunu Birecik Halk’ına yansıtmadan kendi aranızda çözmeniz gerekmektedir.Sayın Bakanım, Sizin için yine 10 Yıl Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı, Milletvekili olup, Bakanlık yaptı ve Birecik İlçesi ve köylerine bu güne kadar Ne yaptı? Ne katkı sağladı? Yol mu yaptırdı? İstihdamı mı arttırdı? diye vatandaşlar konuşmaktadırlar. Ayrıca Birecik Barajının adının Nizip-Birecik Barajı olarak değiştirildiğinde, A.Eşref FAKIBABA neden sahip çıkmadı? diye söylemektedirler. Biz bu tür söylemleri duyunca sizin adınıza bir hemşehrimiz olarak hem rahatsız olmaktayız hem de üzülmekteyiz.Sayın Bakanım, bu tür yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına, Birecik’i en yakın zamanda ziyaret ederek, Birecik’in sorunlarını dinleyip, çözüme kavuşturmalı ve bu tür dedikoduları ortadan kaldırarak birlik, beraberlik ve uyum içerisinde her birlikte çalışarak, İlçemiz için faydalı olacağını düşünüyorum. Siz, bizim hem Başkanımız, hem Bakanımız hem Milletvekilimiz hem de Hemşehrimizsiniz. Bizler sizleri seviyor ve zarar gelmesini istemiyoruz. Gerekli önlemleri ve çalışmaları yapmanızı bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımla."