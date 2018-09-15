İlçe Belediyeleri Usulsüzlüğün Önüne Geçmiyor

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) 8. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Mehmet Paydaş bir basın açıklaması yaparak, belediyeleri; Planlı Alanlar Yönetmeliği’nin 57.maddesi ve Mimarlar Odası’nın Serbest Mimarlık Yönetmeliği gereği, güncel büro tescil belgesi istemeleri hususunda göreve davet etti.

ŞUTSO 8. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Mehmet Paydaş, ŞUTSO Meclis Üyesi Cemal Beyaz, Mimarlar Odası Başkanı Ferhat Karadağ, Mimarlar Odası Genel Sekreteri İbrahim Gürcü, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Göllü ile birlikte düzenledikleri basın açıklamasında şunları kaydetti: “Bugün gerçekleştirdiğimiz basın açıklaması bir zorunluluktan ortaya çıkmıştır. Uzun süredir, gerek bireysel anlamda gerekse oda yönetimimizle tüm belediyeler ile görüşmeler gerçekleştirmiş olmamıza rağmen, sorunların çözümü noktasında hiç bir ilerleme kat edilmemiştir. Bu çözümsüzlüğün, sorunlara yaklaşım tarzının ve söz konusu problemlerin kamuoyunun bilgisine sunulmasını, sorumlu bir STK olarak görev bilmekteyiz.

Haziran ayı itibariyle ŞUTSO olarak tüm belediyelere, Planlı Alanlar Yönetmeliği’nin 57.maddesi ve Mimarlar Odası’nın Serbest Mimarlık Yönetmeliği gereği, güncel büro tescil belgesi istemeleri hususunda resmi talepte bulunduk. Bu süre zarfında başta Eyyübiye, Viranşehir ve Haliliye belediyeleri olmak üzere birçok belediyeden bu uygulamanın hayata geçirilmesi hususunda olumlu dönüşler aldık. Ancak bu yasal düzenlemeyi halen uygulamayan bazı belediyeler bulunmaktadır. Özellikle ilimizde inşaat sektörünün en yoğun olduğu merkez ilçe belediyesinde, bu uygulama pas geçilmektedir. Belediyeler bu uygulamayı devreye koymayarak yetkisiz, ruhsatsız, muvazaalı mimar ve mühendislerin proje çizmelerine, onaylatmalarına, iş takibi yapmalarına izin vermektedir. Ayrıca, bu denetim sağlanmadığından dolayı, mimar olmayan yetkisiz kişilerin dahi mimarlık hizmeti verebileceği ihtimalini de göz önünde bulundurmalıyız.

Sormak istiyoruz, bu merkez ilçe belediyemizin imar müdürlüğüne, elinde proje ile gelmiş bir vatandaşın yetkili olup olmadığını mimar mı, mühendis mi, tekniker mi olduğunu nasıl denetliyor? Birçok belediye bu denetimi yaparak birçok usulsüzlüğün önüne geçerken bu merkez ilçe belediyemizde, başkan, ilgili başkan yardımcısı ya da müdür, hangi keyfi gerekçe ile bu düzenlemeye karşı çıkmaktadır?

İlgili belediyeler, bu yönetmeliğe uymayarak suç işlemektedir ve buradan açık bir şekilde suç duyurusunda bulunmaktayız.

Yetkilendirilmemiş mimar ya da mühendislerin yarattığı bu durum, aynı zamanda ciddi anlamda vergi kaybına da neden olmaktadır. Yerel yönetimlerin, gerek bu sorunların çözümü noktasında, gerekse kentin geleceğine yön veren projelerin tartışılmasından, ne yazık ki ilgili meslek odalarını ve STK’ları görmezden gelmeye devam etmektedir. Söz konusu tüm bu problemlerin, usulsüzlüklerin takipçisi olmaya ve gündemleştirmeye devam edeceğimizi buradan ilan ediyoruz.” dedi.