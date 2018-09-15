Daha önce Türkiye'de ve yurtdışında katıldıkları şampiyonalarda birçok kez dereceye giren Hilvan Belediye Spor Kick Box takımı, gösterdikleri yeni bir başarıya daha imza attı. Geçtiğimiz 7-10 Eylül tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta Şehit Uzman Çavuş Orhan Sürmen adına düzenlenen bölge şampiyonasına katılan 6 sporcu, olimpik spor Wushu Sanda dalında 3 ödülle döndü.

12-15 yaş grubunda şampiyonaya katılan Faruk Ciba 3'üncü olurken, 18-40 yaş grubunda Mustafa Coşkun ve Şeyhmus Akyıldız bölge 2'ciliğini elde etti.

Hilvan Belediyesi sponsorluğunda bölge şampiyonasına katılan ve dereceyle birden dönen sporcular, şampiyonada aldıkları madalyalarla beraber Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ı ziyaret ederek ödüllerini takdim etti.

Elde edilen başarıyı çok anlamlı bulduğunu belirten Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, gençlerimizle ne kadar övünsek azdır dedi.

Bayık 'Gençliğe sahip çıkma, onları sahiplenme ve sosyal yaşam akışı içindeki olumsuzluklardan koruma adına Hilvan Spor Kulübünü belediyemiz bünyesine alarak gereken desteği sağladık. Sadece futbol amaçlı olmayan spor kulübü bünyesinde voleybol, folklor ve Kick Box da yer almaktadır. Destek verdiğimiz günden beri mücadele ettikleri her dalda başarı elde eden sporcu gençlerimiz gerçekten takdire şayan derecelerle döndüler. Başından beri gençliğe verdiğimiz önemi, bu başarılarla beraber daha çok önemsiyor ve onların en büyük destekçileri yolunda çaba harcıyoruz. Gençlerimizin gözlerindeki umut ışıklarını çok iyi görüyor , biliyor ve anlıyoruz. Bu nedenle de her zaman destekçileri olacağımızın sözünü bir kez daha yineliyoruz. Büyük bir emeğin somut göstergesi olan ve başarının sahipleri gençlerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum' dedi.