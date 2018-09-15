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Bu haber 15 Eylül 2018 08:30:49 Tarihinde eklenmiştir.

Ekinci,” İnsan Odaklı Yatırımlarımız Devam Edecek”

Eyyübiye Belediyesi tarafından ilçede 30 ayrı merkezde hayata geçirilen AK Ev’ler Spor Salonlarındaki gençler için, ‘Yaz sonu şenliği’ düzenlendi. AK Ev salonları aracılığıyla 10 bine yakın gence hizmet ettiklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci,” İnsan odaklı yatırımlarımız devam edecek.” Dedi.

Ekinci,” İnsan Odaklı Yatırımlarımız Devam Edecek”

Eyyübiye Belediyesi’nin gençliği; sporla, sanatla, dini ve kültürel eğitimlerle buluşturduğu AK Ev’ler Spor Salonları ve Gençlik Merkezleri için ‘Yaz sonu şenliği’ düzenlendi. İlçede 30 ayrı merkezde hayata geçirilen ve yaklaşık 10 bin gencin yararlandığı AK Ev Spor Salonları ile gençliğe hizmet eden Eyyübiye Belediyesi, düzenlediği etkinlikle gençliğe verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Gençlerin kötü alışkanlıklara buluşmasını engellemek, onları sporla buluşturup milli ve manevi değerlere haiz birer gençlik olarak yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen AK Ev’ler meyvelerini vermeye başladı. Düzenlenen Yaz Sonu Şenliğinde spor salonlarında eğitim gören binlerce genç yeteneklerini sergiledi. Şölen havasında geçen ve izleyenlerin duygulu anlar yaşadığı etkinliğe; Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti eski İl Başkanlarından Zeynel Abidin Beyazgül, Yusuf Eğilmez, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Kaya, Eski İlçe Başkanlarından Süleyman Elgün, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Eyyübiye İlçe Teşkilat Üyeleri, Eyyübiye Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, Gençlik Kolları Başkanı Halil Müjde, Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. AK Ev Spor Salonu öğrencisinin Kuran-ı Kerim tilavetini okumasıyla başlayan etkinlik, gençlerin gösterileriyle devam etti. Ulusal ve Uluslararası platformlarda dereceye giren gençlerin sahnelediği performans izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Ulusal ve Uluslararası platformlarda dereceye giren gençlere hediye olarak bisikletin verildiği etkinlik, binlerce gencin katıldığı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

BAŞKAN EKİNCİ,” 30 MERKEZDE 10 BİN GENCE HİZMET EDİYORUZ.”

10 bine yakın gence AK Ev Spor Salonları aracılığıyla ulaştıklarını ve onları hem sporla buluşturduklarını hem de gençlerin milli ve manevi değerlere haiz gençlik olarak yetişmesine vesile olduklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci,” Bugün önemli bir gün. Bugün sadece Eyyübiye’nin değil, Şanlıurfa hatta Türkiye adına rol model olabilecek olan bir projenin hasadındayız. İnsanların bakımını yaptıktan ve iyi baktıktan sonra elde ettiği ürün neyse bizim için de bugün öyle bir gün. Buradan yükselecek gür seda sadece Eyyübiye’de değil ulaşabildiğimiz her yerde ses getirecektir. Biz tüm AK Belediyelerde olduğu gibi insana hizmet yaparak, geleceğimizi kurtaracağız. Gençlerimize hizmet ederek geleceğimizi inşa edeceğiz. Göle attığınız taş dalgalar oluşturur misali bizler de bugün burada Eyyübiye’nin ortasına güzel bir taş attık. Şimdi çok şükür dalgalar oluştu ve bu dalgalar inşallah her tarafa yayılacaktır. Gençlerimizin üstünde beyaz formalar gibi inşallah güzellikler yayılacaktır. Gençlere sadece sportif anlamda birşeyler öğretilmiyor, sporu, sanatı ve kültürel faaliyetleri araç kılarak gençlerimizi milli ve manevi değerlere haiz birer genç haline getiriyoruz. “dedi.

Bu kadar genci bir arada bulmayı beklemediğini ifade ederek sözlerine başlayan AK Parti eski İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Başkan Ekinci’ye teşekkür ederek,” Ben buraya gelirken bu kadar gencin bir arada olabileceğini düşünmemiştim. Gençleri görünce çok duygulandım. Başkanıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.  Yaş ortalamamız 19.2. Bizim gencimiz çok fazla. Uyuşturucuya müptela olan gençlerimiz var. Psikolojik sorunları olan gençlerimiz var. Bunun çözümü konuşmakla olmuyor. İşte böyle hizmetlerle oluyor. Biraz sonra gençlerimizin maharetlerini göreceğiz. Bizler gençlerimizi böyle gördüğümüzde geleceğimiz için de kendimizi rahat hissediyoruz. “şeklinde konuştu.

AK Ev Spor Salonları aracılığıyla ilçe gençliğinin hem sportif faaliyetlere hem de kültürel ve sosyal faaliyetlere katıldığının altını çizen Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir şöyle konuştu,” Malumunuz üzere hükümetimiz eğitimde seferberlik ilan etti. Bu seferberliği Milli Eğitim Müdürü olarak bizim tek başımıza yürütmemiz mümkün değildir. Burada bütün kamu, kurum ve kuruluşların, belediyelerin, STK’ların desteği çok çok önemlidir. Bu anlamda Eyyübiye Belediyesi’nin açmış olduğu Ak Evler, bizim eğitim ve öğretim çalışmalarımıza çok ciddi katkı sağlamaktadır. Bu evlerde yürütülen sosyal faaliyetler, sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler ve akademik faaliyetler öğrencilerimizin sosyalleşmesine, kültürlerinin gelişmesine ve akademik anlamda başarılı olmasına destek sağlamaktadır. “

 
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