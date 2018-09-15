Kızılkoyun Kaya Mezarları 2.Etap Çalışmalarına Başlanıldı

Dünya’nın en kadim kentlerinden biri olan Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Kızılkoyun Mağaralarını gün yüzüne çıkartma projesi kapsamında 61 kaya mezarı bulunmuştu. İçinde çeşitli oymaların, lahitlerin ve mozaiklerin yer aldığı mağaralar yerli ve yabancı turistlerin ziyaret odağı haline gelmişti.

Kızılkoyun Projesi kapsamında 2. Etap çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, bölgede yeni kazılar yaparak olası bir kaya mezarı bulmak için kolları sıvadı. Başlatılan çalışmaları yerinde denetleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Gencer denetledi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve arkeologlarından bilgiler alan Seyfettin Gencer burada bir açıklamada bulundu.

Açıklamasında Gencer, “Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve tarih anlamında ilklerin bulunduğu Şanlıurfa'da, tarihi alanları şehrin turizmine kazandıran Büyükşehir Belediyesi, turizm çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda milattan önce 2 binli yıllarda Roma dönemine ait 61 kaya mezarı bulunan Kızılkoyun’un 2. etap çalışmalarına başladık. Şehrin tarihi değerlerini gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyoruz. Bu çalışmalardan biri Kızılkoyun 1. etap Nekropol alanıydı, alanın tamamı temizlenerek turizme kazandırıldı. Önemli mozaikler ve lahit taşlar bulundu, Büyükşehir olarak bu mozaiklerin bir kısmını müzede bir kısmını da kendi yerinde sergiliyoruz. Alanı yerinde inceledik, çok güzel çalışmalar yapılıyor. Teknik alanda çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın tamamlanması ile birlikte Haleplibahçe, Kızılkoyun, Kale Eteği ve Balıklıgöl bir bütün olarak turizme kazandırılacak, Urfa her yanıyla tarih kokan bir şehir her köşesinde tarihe dair çok önemli bulgulara rastlıyoruz. Biz de geçmişten bize kalan bu alanları koruyor ve geleceğe taşıyoruz" diye konuştu.

Bu tür çalışmaların şehrin turizmine ve ekonomisine katkıda bulunacağı belirten vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi'ne ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür ettiler.