30 Gün İçinde Türk Lirası’na Çevrilecek

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, Faiz Oranlarının 17-20 Faiz Paritesi ile Amerikan Doları’nın 5,00 TL’de sabitlenmesi önerisini içeren resmi yazı gönderdi.

Toplumun bu yönlü beklentilerinin karşılanması ve sıkışık olan iş dünyasının da rahatlatılması adına gönderilen resmi yazıda, ŞUTSO Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu şunları kaydetti: “Öncelikle malumunuz olduğu üzere; 12.09.2018 tarihinde 85 karar sayılı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair getirilen düzenlemeye göre daha önce akdedilmiş olunan sözleşmeler 30 gün içinde Türk Lirası’na çevrilecektir.

Sözleşmelerin Türk Lirasına çevrilmesi sırasında uygulanacak olan kur ve faiz oranları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceğinden, bu çevirmelerde bugünkü faiz ve kur üzerinde belirlenmesi, toplumun beklentisini karşılamayacağı gibi, yabancı para cinsinden kullanmış olan krediler ve leasingler yüzünden sıkışık olan iş dünyasını da rahatlatmayacaktır.

Geçenlerde alınan bir kararla ihracatçılara 4,20 TL Kur belirlenmiş olup piyasanın ve sektörün rahatlatılması sağlanmıştır. Sizlerin konu hakkında daha fazla bilgisi olduğunu biliyoruz. İş insanları olarak bu düzenlemede belirlenecek olan kur ve faiz oranları için tavsiye olarak 17-20 faiz paritesi ile Amerikan Doları’nın 5,00 TL Kur olması uygun düşecektir. Konuyu takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım.