O Projeden Urfa'da Nasibini Aldı, Çalışmalar Devam Ediyor

DSİ Şanlıurfa iline ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Şanlıurfa ili ve ilçelerimize son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Şanlıurfa ilimizde nasibini aldı.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü insanların en hayati ihtiyacı olan içmesuyu temini hizmeti ve yine insanların can ve mal emniyetini sağlayan suyun zararlarından koruma görevi, temiz enerjinin kaynağı olan HES yatırımları, gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarıma yapılan yatırımları ile doğrudan insanımıza hizmet etme gibi bir misyonu bulunduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN, ’Su ve toprak kaynaklarımızdan yararlanıp zararlarından korunmak maksadıyla özveri ile çalışan DSİ ailesi ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunmuş olup, önümüzdeki süreçte de bu hizmetler bütün hızıyla devam edecektir. ’dedi.Ülkemizin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlasının DSİ tarafından yapılan içmesuyu tesislerinden karşılandığının altını çizen DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN, ‘81 İlimiz için İçmesuyu Eylem Planı”nı hazırladık. Bu plan çerçevesinde şehirlerimizin ve ilçelerimizin 2040-2050-2071 yıllarına kadar olan içmesuyu meselesini çözüme kavuşturuyoruz. ‘’dedi.Siverek İçmesuyu Arıtma Tesisinde Çalışmalar Devam EdiyorBu plan çerçevesinde çalışmaları hızla devam eden Siverek içmesuyu Arıtma Tesisinin tamamlanması ile Siverek ilçesinin temiz suya kavuşturacak ve vatandaşların daha sağlıklı içmesuyuna kavuşacağını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN; ‘Projenin tamamlanması Atatürk Barajı’ndan alınacak su isale hattı vasıtasıyla arıtma tesisine iletilecek ve burada arıtılan su menba kalitesinde Siverek ilçesine verilecektir. Siverek İçmesuyu Arıtma Tesisinin günlük kapasitesi 110.000 m3 ‘tür. ’dedi.DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN, ’Son olarak bu projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ’dedi.