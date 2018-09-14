Urfa'da Karpuz Yüklü Kamyon Devrildi

Karpuzlar Yola Savruldu

Şanlıurfa’da Karpuz yüklü Kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, kamyondan yola savrulan Karpuzlar diğer sürücülere zor anlar yaşattı.Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek-Viranşehir karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Viranşehir istikametinden Siverek İstikametine giden seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 80 FF 240 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Yaşanan kaza sonrası devrilen tırdaki Karpuzlar yola savruldu. Yola savrulan Karpuzlar diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yola savrulan elmalar ise kasalarıyla birlikte olay yerine gönderilen başka bir kamyona yüklendi. Temizlenen yolda trafik tekrar normal haline döndü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.