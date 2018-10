Urfa'da 23 Okul Yapacaklar,Kuveytlilerden Eğitim Atağı

Şanlıurfa’da Suriyeli muhacirlerin eğitim, barınma ve günlük ihtiyaçlarına yönelik önemli katkılar yapan Kuveyt Necat Yardım Derneği ile Şanlıurfa Valiliği arasında bir protokol daha imzalandı.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin huzurunda, Valilik makamında yapılan protokole, Necat Derneği adına Genel Müdür Dr. Mohammed İsmail Al Ansari ile Said Derneği Adına Mahmoud Al Aouiss imzaladı.Şanlıurfa’da 23 okul yapmayı planlayan Kuveytli hayır derneği Necat’ın faaliyetlerinin övgüye layık olduğunu dile getiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye’nin kapılarını sonuna kadar açtığı Suriyeli muhacirlerin her türlü ihtiyacını karşılama gücüne sahip olduğunu ancak İslam ülkelerinin böylesi zor zamanda Suriyeli muhacirlerin yanında yer almasının anlamlı olduğunu ifade etti. Vali Erin, Kuveytli hayırseverler adına Dr. Mohammed İsmail Al Ansari ve Said Mahmoud Al Aouiss’e teşekkür etti.İmzalanan protokol gereği, hayırsever Necat ve Said Derneği, Şanlıurfa ili Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesinde bulunan Zülfü Görgün İmam Hatip Ortaokulunun yurt onarımını gerçekleştirecek.Suriyeli yetim kız öğrencilerin barınması karşılığında onarımı yapılacak yurt binası, Necat ve Said Derneği tarafından tefriş edilecek