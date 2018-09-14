Erdoğan Uyardı! baskın Yapacağız

Baskınlar Yapacağız

Simsarlara Meydanı Bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, dövizdeki yükselişi fırsat bilerek stokçuluk yapanlar için, "Stokçuluk yapanlar çıktı. Ani baskınlar yapılacak. Stokçulara bunun hesabı sorulacak. Benim esnafım stokçular yüzünden iş yapamıyor. Haksız kazanç elde etmek isteyen simsarlara meydanı bırakmayacağız" dedi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:“Birileri milletimizin kafasını bulandırmak için yalan haber yayıyor. Bu ara bol miktarda stokçu çıktı. Bunlara gereken cevabı ani baskınlar yapmak suretiyle vereceğiz. Bedeli ödetilecek. Okul kitaplarının basılamadığından sağlık hizmetlerinin aksatılacağına yönelik yalan haberler üretiliyor. Bu ülkede çözülemeyecek bir sorun yok. Türkiye çok yakında bu dalgayı aşacak ama fırsatçılık yapanları da fedakarlık yapanları da unutmayacak.”“Görüşmelerimiz var. Diğer devlet liderleriyle konuşuyoruz. Devleti bu tür manipülasyonlarla köşeye sıkıştırmak isteyen simsarlara meydanı bırakmayacağız. Bu dönemi her alanda millileşme hamlesini güçlendirme olarak değerlendireceğiz. Diğer krizde ne demiştik... Bizi teğet geçecek demiştik. Şimdi de inşallah aynı şey olacak."