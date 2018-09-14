Kaşar Bank'ın Patronundan Mesaj Var

Ne Kadar Para Topladın

Herkes Kazandı Ben Battım

Gelsem Anında İçeri Alacaklar

Eve Dönecek Param Yok

Her Şeyi Herkesi Kaybettim...

10 Bin Lira İle Başladık, 170 Bin Lira Oldu

İstanbul'da "Kaşar ticareti yapacağız" diyerek çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Ülken Ö.'nün mağdurlarla Whatsapp üzerinden yaptığı yazışmalar ortaya çıktı. Ülken Ö., parasını isteyen ve ameliyat olması gereken bir çocuğunun olduğunu söyleyen mağdura, "1 milyon 100 bin lira topladım. Kumara bulaştım kaybettim" dedi.Güneş'in haberine göre, Whatsapp üzerinden yapılan mesajlaşmaların bir bölümünde verdiği 170 bin lirasını geri isteyen ve ameliyat olması gereken oğlu için para gerektiğini söyleyen mağdur Saim Demirbaş, toplamda ne kadar topladığını soruyor. Ülken Ö. yanıt olarak şunları söylüyor:"Saim abi herkese kazandırdım ben battım. Hayatınızı zehir ettim hakkınızı helal edin. 1 milyon 100 bin civarı abi. Bugüne kadar herkes kazandı ben battım. Kazanmayan yok ama ben battım. Çare kurtuluş olarak kumara bulaştım."Bir başka zaman da yapılan yazışmadaysa dolandırılan Saim Demirbaş, Ülken Ö.'ye ülkeye dönmesini söylüyor. Ülken Ö. de bunun üzerine "Utancımdan dönemiyorum. Gelsem anında içeri alacaklar. 30 tane dosya varmış savcılıkta. Tanıdık bir polis var direkt içeridesin diyor abi" ifadesini kullanıyor.Yazışmaların bir başka bölümünde dolandırılan Demirbaş, Ülken Ö.'ye ameliyat olması gereken çocuğunun fotoğraflarını atıyor para göndermesi gerektiğini söylüyor. Ülken Ö. ise "Nasıl yatırayım. Sen benim para toplayıp kaçtığımı mı düşünüyorsun eve dönecek param yok sana söz verdim ben her şeyi halledeceğim" diyor. Bunun üzerine Demirbaş, "Nasıl halledeceksin? Ne düşünüyorsun? Daireni satalım alıcı bulurum. Bu hafta hallet. 170 bin borcun var 70 bini sil. 100 kabulum" diye yanıtlıyor.Yine bir başka zamanda yapılan yazışmalarda ise bir Ülken Ö. hakkında çıkan haberleri yalanlıyor. "Gazetelere çıkmışım kaçmışım gitmişim ben böyle bir şey yapar mıyım herkesten para aldım herkese karlı para verdim. Ben battım kurtarmak içinde kumar illetine bulaştım. Her şeyimi herkesi kaybettim" diye yazıyor.Yapılan yazışmaları ve nasıl dolandırıldığını anlatan Saim Demirbaş, Ülken Ö.'nün kendisine elinde 1 ton mal olduğunu ve 3 bin lira karı olduğunu söylediğini belirterek şunları söyledi: "Kaşar Bank'tan dolayı arkadaş bize geldi. Kaşar alıp satıyoruz dedi. 10 bin lira ile başladık. 20,30,40,50 bin derken 170 bin lira kaşar banka kaptırdık. Şimdi arkadaş bizimle yazışıyor. Annesiyle görüştük yardımcı olacaklarını söylüyorlar. Bizde kaşar banktan dolayı çok mağdur durumdayız. Kaşar Bank diyip girdik başımıza gelemeyen kalmadı. Devletimizin bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Üzerine su içebileceğimiz bir para değil az bir para değil. Whatsapp'tan yazışıyoruz. Göndereceğini söylüyor. Arabamı, dükkanımı sattım. Bize deliller gösterdi, hile hurda yok dedi. Bizde güvendik bu işe girdik. Bulgaristan'da şuan kendisi. Para götürmediğini iddia ediyor. Parayı kumarda kaybettiğini söylüyor" diye konuştu.