14 Yaşındaki Kız Çocuğu Pazarcı ve Hurdacının Tecavüzüne Uğradı

7 Haftalık Hamile Olduğu Anlaşıldı

İki Tutuklandı Biri Kaçtı

Operasyonla Yakalandı

Tokat Erbaa ilçesinde oturan Anne D.G., 3 Eylül günü zihinsel engelli kızının hareketlerinden şüphelenerek C.Y.'ye hamilelik testi uyguladı. Testin pozitif çıkması sonrası anne polise başvurdu.Küçük kız poliste verdiği ifade kendisine farklı zamanlarda, farklı yerlerde pazarcı 53 yaşındaki A.B.'nin, hurdacı 47 yaşındaki M.Ç.'nin, ve 17 yaşındaki S.G.'nin cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.Mahkeme kararıyla hastanede yapılan muayenesinde C.Y.’nin 7 haftalık hamile olduğu tespit edildi. Engelli kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla M.Ç. ve S.G. polisin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.İki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Eylül günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Zanlılardan A.B.'nin ise pazarcılık yaptığı kamyonetle kaçtığı belirlendi.Polis ekipleri zanlıya ait kamyoneti Koçak köyü yolu üzerinde terk edilmiş halde buldu. Zanlı 12 Eylül günü yapılan operasyonla yakalandı. A.B. dün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak aynı cezaevine gönderildi.