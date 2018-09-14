Başkan Demirkol, Mimar Sinan’da Vatandaşlarla Buluştu

Her fırsatta halkla iç içe olup, talepleri yerinde tespit eden Başkan Fevzi Demirkol, mahalle gezisi programlarını Mimar Sinan Mahallesi ile devam ettirdi. Mahallede ilk olarak çatı yenileme çalışmaları Haliliye Belediyesi tarafından tamamlanan pazar yerinde incelemelerde bulunan Başkan Demirkol, daha sonra Mahalle Muhtarı İsmail Dağbaşı’nı ziyaret etti. Muhtar ile mahallede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunan Başkan Demirkol, mahallelinin taleplerini de muhtardan aldı.

Muhtar Dağbaşı, pazar yerinin çatı yenilenmesinin esnaf ve mahalle sakinleri için güzel bir çalışma olduğunun altını çizerek, hizmetlerinden dolayı Başkan Demirkol’a teşekkür etti.

Başkan Fevzi Demirkol, halkın taleplerine anında yanıt verdiklerini ifade ederek, mahalle gezileriyle talepleri yerinde tespit edip, çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Başkan Fevzi Demirkol, Mahalle Muhtarı İsmail Dağbaşı ile birlikte daha sonra mahallede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip, sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı.