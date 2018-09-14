Ekinci;‘Sıkılmadık El, Dokunulmadık Yürek Kalmayacak ‘

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, sabahın erken saatlerinde iş başı yapan esnaflara ziyarette bulunarak bol kazançlar diledi. Başkan Ekinci, gezilerinde esnaf ve vatandaşların taleplerini ilk ağızdan dinledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, sabahın erken saatlerinde başladığı esnaf gezilerini bugün de sürdürdü. Vatandaş ve esnafla her zaman iç içe olan Başkan Ekinci, talepleri ilk ağızdan dinledi. Sabahın erken saatlerinde dükkânlarını yeni açan esnafı ziyaret eden Başkan Ekinci, hayırlı kazançlar diledi. Akarbaşı, Haşimiye, Yıldız Meydanı, Sarayönü ve Kapaklı Pasajı esnafını ziyaret ederek güne başlayan Başkan Ekinci, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Çarşı esnafıyla sohbet edip taleplerini dinleyen Başkan Ekinci, bu taleplerin yerine getirilmesi için de ilgililere talimat verdi. Esnaf tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Ekinci, esnafla beraber çay içip sohbet etti. Meclis Üyesi Bilal Tekatlı ve bazı birim amirleriyle Eyyübiye İlçesinde birçok esnafı gezen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, esnafın sorunlarını dinlerken diğer taraftan da çevre temizliğini kontrol ederek çalışmaları yerinde inceledi. ‘Sıkılmadık el, dokunulmadık yürek kalmayacak ‘ düsturuyla hareket eden Başkan Ekinci,” İlk günden itibaren sürdürdüğümüz bu ziyaretlerle talepleri de birinci ağzıdan alıyoruz.” Dedi.

Esnaf ve vatandaşların taleplerini ilk günden itibaren birinci ağızdan dinlemeye özen gösterdiklerini ve bu kapsamda sık sık onlarla bir araya geldiklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci,” Günün erken saatlerinde ilçemizde esnaf ve vatandaşlarımızla bir arada olmaya devam ediyoruz. Bugün de çarşı esnafı, Tepe Mahallesi esnaf ve vatandaşları, Yıldız Meydanı, Divanyolu caddesi, Haşimiye meydanı, Sarayönü esnafımızı ziyaret ettik. Geziler esnasında belediyecilik anlamında yapılması gerekenleri yerinde görüp, vatandaşların taleplerini birinci ağızdan alıyoruz. Bu konuda da ilgili birimlere talimat verip en kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. Şehrin nabzını tutmaya çalışıyoruz. Bu tarz gezilerimize ilk günden itibaren başlamıştık. Bundan sonra da sık sık esnaf ve vatandaşlarımızın arasında olmaya devam edeceğiz. “dedi.