El Alem Yapay Göl Yapar, Urfalılar İse Hafriyattan Dağ

Kim Dökün Demişse Ona Plaket Verilmeli

Bunun Bir De Kaldırılması Var

Çevik Kuvvet Kavşağı inşaatında çıkan hafriyat şehrin giriş noktasına istiflenmiş şekilde duruyor. Ana yola sıfır noktada birken hafriyat şehre girişte görenlere dağı andırıyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerin bu duruma son vermesi için şikâyette bulundu.Konu ile ilgili bir vatandaş hafriyatın yol kenarına istiflenmesi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;“Urfa’ya gelenlere müthiş bir görsel şölen sunuyor bu yapay dağımız. Kim buraya dökün demişse şehire kattığı bu estetik görüntüden dolayı hemen plaketi hazırlanmalı....”dökülen hafriyatı kaldırmak için de birçok mafrafa girileceğini vurgulayan vatandaş; “El alem yapay göl yapar biz hafriyattan yapay dağ yaptık. Daha ne yapalım... İsmini törenle koyalım bu dağın... Ha bu tepenin bir daha kaldırılmasını düşünen kaç liraya kaldırılacağını da hesaplamıştır değil mi? Nasıl olsa paramız çok demeyin. Artık yok ona göre...” ifadelerini kullandı.Durumdan sorumlu olanların kim olduğunu çok da düşünmeye gerek yok diyen Urfalı vatandaş; “Şehirlerde hafriyat ve atıkların geçici veya kesin nereye döküleceğine Belediyeler karar verir. Karayolları kafasından döktürmüşse o zaman bir yerde boşluk var demektir.” dedi.Belediyenin konu ile ilgili bir açıklaması bulunmamakla beraber biriken hafriyatın da kaldırılıp kaldırılmayacağı belirsizliğini hala koruyor.