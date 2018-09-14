İsrail Ordusuna Katılan Urfalı Kadın Şikayetçi Oldu

Suç Duyurusunda Bulundu

İsmimin Kullanılmasıyla İlgili Şüphelendiğim Kişiler Var

Fotoğraftaki Ben Değilim

İsmimin İnternette Bu Şekilde Dolaşmasını Kaldırtacağım

İsrail ordusuna geçen yıl katıldığı ve sosyal medyadan askeri kıyafetli fotoğraflar paylaştığı iddia edilen Şanlıurfa Halfetili Sabiha İrem Çevik "O fotoğraflar benim değil. İsmimi kullanmışlar" deyip şikâyetçi oldu.İsrail ordusuna geçen yıl katıldığı ve sosyal medyadan askeri kıyafetli fotoğraflar paylaştığı iddia edilen Şanlıurfa Halfetili Sabiha İrem Çevik ortaya çıktı. Halfeti'de yaşayan Kasım - Ayten Çevik'in altı kızının en küçüğü olan Çevik, isminin internette yer alması üzerine önceki gün Gaziantep Şahinbey Polis Merkezi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.Sabah'ta yer alan habere göre; üniversiteyi terk edip geçen ay Cuma Karlangıç ile evlenen ve Gaziantep'e yerleşen Çevik, "Bugüne kadar hiç yurtdışına çıkmadım. Kimliğimi de kaybetmedim. Benim ismimin böylesine aşağılık, incitici bir şekilde kullanılmasına öfkem büyük. İsmimin kullanılmasıyla ilgili şüphelendiğim kişiler var. Bunları karakoldaki ifademde de belirttim. Hem benim hem de eşimin akraba ve tanıdıklarından çok sayıda telefon aldım. İsrail askeri kıyafetleriyle çıkan fotoğraf kesinlikle ben değilim. Ancak isim benim. Biz hassasiyetleri olan insanlarız. İsrail ordusunun Filistin'de Gazze'de Müslümanlara yaptıkları ortadayken benim ismimin bu şekilde çıkmasına öfkem büyük" dedi. Büyük tepki çeken sözde İsrail askeri paylaşımın sahte isim kullandığı ortaya çıktı. 29 Ağustos'ta İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği operasyonda görev aldığı yönünde paylaşımlarda bulunan sözde asker Çevik, sosyal medya hesabında "Gazze'den Hamas'ı temizlemek için operasyon başlatıldı. Birliklerimiz 5 km. içeri girdi" diye açıklamalarda bulunmuştu. İşte Çevik'in söyledikleri:İsrail'in yıllardır Müslümanlara nasıl zulmettiğini, çocukluğumdan beri gördüm. Babam Halfeti'de çiftçilik yaparak hayatını kazanıyor. Şimdiye kadar hiç yurt dışına gitmedim, pasaportum da yok. Ailemden de yurt dışına giden yok. İsrail ile bir ilgim alakam yok. Hayatımda böyle bir şey duymadım, bilmedim. Bu sabah olayı duydum, teyzemin kızı bana bir fotoğraf yollayınca şoke oldum. Fotoğraftaki ben değilim ama adım, soyadım ve memleketim yazılarak benim aleyhime bir iftira atılmış. Bunu yapanlar mutlaka bizi tanıyan birileri.Sizden önce istihbarattan gelip bilgi aldılar. Sonra da karakola gidip şikayetçi oldum. Dava açıp ismimin internette bu şekilde dolaşmasını kaldırtacağım. İleride çocuklarımız bizim ismimizi bu şekilde görmemeli. Çocukluğum ve gençliğim İsrail'in Müslümanlara yaptıkları kötülükleri okuyarak, izleyerek geçti. Benim böyle bir ülkeye askerlik yapmam mümkün mü? Bir insana iftira atarak böyle bir kötülük yapanda vicdan yoktur. Adalet önünde hesaplaşacağım.