Urfalı Fıstık Üreticilerine Vurulacak Darbe Mahkeme Kararı ile Engellendi

Mahkemeden Ret Kararı GeldiOldukça kararlı olan köy halkı mera alanına yapılacak olan çimento fabrikasının kurulmasını istemeyerek gerekli yerlere talep ve şikâyetlerini ilettiler. Yapılan çalışmalar sonucunda köy halkını sevindiren haber geldi ve bölgenin çimento ham maddesi olan killi kireç taşı ve marn ocağı işletmesi olarak kurulması planlanan fabrikaya ret kararı verildi.
Konu hakkında canla başla çalışan ve doğal alanlarında fıstık üretimini yapmak isteyen çiftçiler böylece verdikleri savaştan galip çıktılar.
Çimento Fabrikası Kurulsaydı Ne olurdu?Çimento Fabrikasının Kurulması ile sadece fıstık verimi ve kalitesi düşmeyecek, bölgede hem fıstık üreticilerinin hem de tarım işçilerinin geliri azalacak, bölgenin kalkınmasına büyük bir ket vurulacak, uzun vadede köylerini terk eden köylüler şehirlerdeki işsizler ordusuna katılacaktı.
Urfa Çalışma Grubu konu ile iligli mahkeme kararını böyle açıkladı;
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