Urfalı Fıstık Üreticilerine Vurulacak Darbe Mahkeme Kararı ile Engellendi

Mahkemeden Ret Kararı Geldi

Çimento Fabrikası Kurulsaydı Ne olurdu?

Tülmen, Korukezen ve Esemkulu köylerinde bulunan mera alanı bundan birkaç yıl önce Orman Bölge Müdürlüğüne hibe edilmişti. Hibe edilmesindeki amaç bu mera arazisinin müdürlük tarafından ağaçlandırılmasıydı. Mart 2015'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Şanlıurfa Valiliği'den ilgili alanın mera vasfından çıkarılarak Hazine adına tescil edilmesini istedi. Aralık 2015'te ise Mera Komisyonu bu yöndeki olur kararını Valiliğe iletti. Ağustos ayında ÇED raporu halkın görüşlerine sunuldu. Köylüler bu rapora itirazlarını dilekçelerle sundular; şirketin bölgede yapmak istediği toplantılara katılmadılar.Oldukça kararlı olan köy halkı mera alanına yapılacak olan çimento fabrikasının kurulmasını istemeyerek gerekli yerlere talep ve şikâyetlerini ilettiler. Yapılan çalışmalar sonucunda köy halkını sevindiren haber geldi ve bölgenin çimento ham maddesi olan killi kireç taşı ve marn ocağı işletmesi olarak kurulması planlanan fabrikaya ret kararı verildi.Konu hakkında canla başla çalışan ve doğal alanlarında fıstık üretimini yapmak isteyen çiftçiler böylece verdikleri savaştan galip çıktılar.Çimento Fabrikasının Kurulması ile sadece fıstık verimi ve kalitesi düşmeyecek, bölgede hem fıstık üreticilerinin hem de tarım işçilerinin geliri azalacak, bölgenin kalkınmasına büyük bir ket vurulacak, uzun vadede köylerini terk eden köylüler şehirlerdeki işsizler ordusuna katılacaktı.Urfa Çalışma Grubu konu ile iligli mahkeme kararını böyle açıkladı;