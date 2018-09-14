Urfa'da Elma Yüklü Tır Devrildi

Kasalar Yola Savruldu

Şanlıurfa'da elma yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, tırdan yola savrulan elmalar diğer sürücülere zor anlar yaşattı.Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep - Şanlıurfa Otoyolu'nda meydana geldi. Şanlıurfa istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 73 FD 849 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Yaşanan kaza sonrası devrilen tırdaki elma kasaları yola savruldu. Yola savrulan elmalar diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yola savrulan elmalar ise kasalarıyla birlikte olay yerine gönderilen başka bir tıra yüklendi. Temizlenen yolda trafik tekrar normal haline döndü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.