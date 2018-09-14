O Urfalı Konuştu, İsrail...!

'ZALİMLERLE İSMİM KİRLETİLMEMELİ'
İsrail'in yıllardır Müslümanlara nasıl zulmettiğini, çocukluğumdan beri gördüm. Babam Halfeti'de çiftçilik yaparak hayatını kazanıyor. Şimdiye kadar hiç yurtdışına gitmedim, pasaportum da yok. Ailemden de yurtdışına giden yok. İsrail ile bir ilgim alakam yok. Hayatımda böyle bir şey duymadım, bilmedim. Bu sabah olayı duydum, teyzemin kızı bana bir fotoğraf yollayınca şoke oldum. Fotoğraftaki ben değilim ama adım, soyadım ve memleketim yazılarak benim aleyhime bir iftira atılmış. Bunu yapanlar mutlaka bizi tanıyan birileri.
Sizden önce istihbarattan gelip bilgi aldılar. Sonra da karakola gidip şikayetçi oldum. Dava açıp ismimin internette bu şekilde dolaşmasını kaldırtacağım. İleride çocuklarımız bizim ismimizi bu şekilde görmemeli. Çocukluğum ve gençliğim İsrail'in Müslümanlara yaptıkları kötülükleri okuyarak, izleyerek geçti. Benim böyle bir ülkeye askerlik yapmam mümkün mü? Bir insana iftira atarak böyle bir kötülük yapanda vicdan yoktur. Adalet önünde hesaplaşacağım.
OPERASYON BAŞLADI'
29 Ağustos'ta İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği operasyonda görev aldığı yönünde paylaşımlarda bulunan sözde asker Çevik, sosyal medya hesabında "Gazze'den Hamas'ı temizlemek için operasyon başlatıldı. Birliklerimiz 5 km. içeri girdi" diye açıklamalarda bulunmuştu.
BABA KASIM ÇEVIK: CANIMIZ YANDI
Ben Halfeti doğumluyum. Hayatımı çiftçilik yaparak kazanıyorum. Altı kızım var. Sabiha bunların en küçüğü. Vatanına, milletine bağlı insanlarız. Kızımın adının, bizim soyadımızın böylesine aşağılık bir olayda kullanılmasına öfkem büyük. Bizi tanıyan birilerinin kızımın ismini verdiğinden şüpheleniyoruz. Gerekli bilgileri verdik. Suçluların bir an önce ortaya çıkıp, şerefli soyadımızın temize çıkmasını bekliyorum. İsrail'in Filistin'de Müslümanlara yaptıkları zulümler ortadayken soyadımızın bu şekilde kullanılması canımızı yaktı.
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