Urfa'da İğrenç Olay, 20 TL İle...!

Şanlıurfa'da, 20 TL karşılığı küçük kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı.
60 Yaşındaki Yaşlı Adamdan Arabada İstismarOlay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Haliliye mahallesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre,60 yaşındaki yaşlı adam S.G, 12 yaşındaki küçük kızı M.K 20 lira vererek arabasına aldı.Küçük kızın arabada bağırması üzerine mahalleli, kız çocuğuna tacizde bulunan adamı yakalayarak polise teslim etti.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.Mahkeme S.G'yi 'küçük çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçundan tutuklayıp, cezaevine yollandı.
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