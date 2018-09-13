Vali Erin;Meslek Hayatımda Bundan Hiç Taviz Vermedim

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile görev yerleri değişen Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada, Şanlıurfa’dan ayrılacak olan Vali Yardımcıları ve Kaymakamlara özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.Yemekte bir konuşma yapan Vali Erin, “Biz bu devlete, bu millete hiçbir şey beklemeden tam bir bağlılıkla görev yapan görev adamlarıyız. Otuz yıla yaklaşan meslek hayatımda bundan hiç taviz vermedim. Şanlıurfa’da da bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Geçen bir yılda da arkadaşlarımızla birlikte bunun en iyi örneklerini vermeye çalıştık” dedi.Vali Erin, Şanlıurfa’nın ülke açısından stratejik ve kritik bir il olduğunu, başta terör örgütlerinin nüfuz etmeye çalıştığı genç bir nüfus potansiyeli bulunduğunu ve idareciler olarak kolluk kuvvetleri ve güvenlik güçleri ile büyük bir özveri göstererek Şanlıurfa’yı bu tehlikeden uzak tutmak için çaba sarf ettiklerini hatırlattı.İlin Valisi olarak diğer idarecilerle birlikte büyük bir uyum içinde çalıştıklarını kaydeden Vali Erin, “Arkadaşlarımızın, gidecekleri yerlerde de buradan elde ettikleri tecrübe ve birikimi devletimize ve milletimize hizmete döndürecek şekilde gayret ve çabalarını devam ettireceklerine inancımız tamdır. Buradaki görev süremiz boyunca arkadaşlarımızla sık sık bir araya geldik. Ortaya çıkan problemlere karşı doğru istikamette yön vermeye çalıştık. Şanlıurfa’da göreve başladığımızdan bu yana söylemimizi hiç değiştirmedik. İlkelerimizin ne olduğunu baştan itibaren ortaya koymuştuk, bunlardan hiç değişiklik yaptığımız olmadı. Bunların başında, hukuka uygun davranmak en önemli sorumluluğumuz oldu” diye konuştu.Vali Yardımcısı ve Kaymakamlara, görev yaptıkları sürece hukuk, adalet, hakkaniyet ve vicdan ilkeleri ile devletin teslim ettiği emaneti taşımaları tavsiyesinde bulunan Vali Erin, şunları söyledi: Arkadaşlarımıza yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Yeni görev yerlerinde aileleriyle birlikte sağlık ve başarılar diliyorum. Dünya küçük, ömür kısa. Her zaman söylenen ve benim de gerçekten katıldığım şu husus var. Bizler hiçbir yerde kalıcı değiliz. Hiçbir yere de çadırımızı bir daha kaldırmamak üzere kuran insanlar değiliz. Devlet adamlarıyız, devletin bize emanet ettiği bir emanet var. Biz bu emaneti, hukuka, hakka ve vicdana başvurarak bu emaneti kırmadan, dökmeden, kimsenin hakkına girmeden, kimsenin hakkını da başkasına yedirmeden emanetin bekçiliği görevini yapıyoruz. Gittiğiniz her yerde hukuk ve adaletle emanete sahip çıkmanın yanında millete açık olmanız lazım. Milletle iç içe olarak, millet ile temsil ettiğiniz misyonun barışık olmasını, devlet ile millet arasındaki güven ilişkisinin bugüne kadar olduğu gibi çok daha iyi tesis edilmesi için çalışmamız gerektiğini de unutmamamız lazım. Bir taraftan devletin onurunu, haysiyetini, şerefini, kutsallığını muhafaza etmek için ihtimam gösterirken öbür taraftan da devletin milletsiz hiçbir anlam ifade etmeyeceğini, devlet ile millet arasındaki köprüleri yıkmaya çalışan ve ilişkilerin deforme olmasına yol açan nedenleri de ortadan kaldırmaya mücadele etmemiz lazım. Bu yorucu bir iştir ama bir o kadar da hayırlı bir iştir. Hem bu tarafta hem öbür tarafta mutlaka karşılığını alacağımız bir iştir. Bu iki hususun dengesini gözettiğimiz halde görevimizi dört dörtlük yapmış olacağız.Veda yemeği, Vali Erin’in Şanlıurfa’dan ayrılacak Kaymakamlardan helallik dilemesi ve teşekkür plaketlerini takdiminin ardından sona erdi.1 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan ve 471 mülki idare amirinin görev yerini değiştiren İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Şanlıurfa’da görev yapan Birecik Kaymakamı Kadir Perçi Pasinler Kaymakamlığına, Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit Antalya Korkuteli Kaymakamlığına, Siverek Kaymakamı Metin Demirel Batman Vali Yardımcılığına, Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız Samsat Kaymakamlığına, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Dr. Fatih Çelikkaya Birecik Kaymakamlığına ve Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz Suruç Kaymakamlığına atanmışlardı.