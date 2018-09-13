Okulların Boya ve Bakımı Hilvan Belediyesi'nden

Yeni Eğitim ve Öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, okullardaki boya ve bakım çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın talimatlarıyla kırsal mahallelerde sürdürülen benzer çalışmalar geçtiğimiz yıllarda da yapılmıştı. Okulların sırada bir yer olmadığını, maharetli öğretmenlerimizin insan yetiştirme merkezi olduğunu belirten Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, yaptığı açıklamada şöyle konuştu.

Bayık 'Gerek kurumsal veya bireysel olsun, insanın yapacağı en büyük yatırım insanın geleceğine yönelik yapılan yatırımlardır. Biz de bu noktadan yola çıkarak "İnsan Odaklı" çalışmalarımızı sosyal belediyecilik alanında iyice yaygınlaştırıp üstümüzdeki sorumluluğu hafifletmeye çalışıyoruz. Sorumluluk bu şekilde bitiyor mu? Tabi ki bitmez ama devamında yapılan katkılar elbette iş sorumluluğunun ağır yükünü nispeten hafifletiyor. Birer insan yetiştirme merkezi olarak kabul ettiğimiz okullarımızın mekansal olarak da iyi olması lazım ki, burada okuyan öğrencilerin ve eğitim veren saygıdeğer öğretmenlerimizin moral ve motivasyonları tam olsun. Bu amaçla belediyemiz bünyesindeki ekiplerimizle başlattığımız kırsal mahallelerdeki okulların boya ve bakım çalışmalarını aynı şekilde sürdürüyoruz. Bu çalışmada emekleri geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuluna sahip çıkıp öğrencilerini düşünen öğretmenlerimize teşekkür eder, başarılar dilerim' dedi.