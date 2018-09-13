İtalya'dan Urfa'ya Geldi, Balık Avlarken Öldü

İtalya'dan 3 Günlüğüne Urfa'ya Gelmişti

Şanlıurfa'da bir kişi, elektrikle balık yakalamak isterken elektrik akımına kapılıp öldü.Olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre,38 yaşındaki Metin K., Kavurga mahallesinde bulunan Curcup deresinde elektrikle balık avlamak istedi.Aniden dengesini kaybedip dereye düşen Metin K., elektrik akımına kapıldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Metin K.'nın Öldüğünü belirledi.Metin K.'nın cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Metin K.'nın İtalya'da tır şoförlüğü yaptığı ve 3 gün önce memleketi Urfa'ya geldiği bildirildi.