Başkan Demirkol İle Yeni Eserler Hizmete Girmeye Devam Ediyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ilçeye kazandırdığı kalıcı eserlerin sayısını her geçen gün arttırarak, vatandaşların hizmetine yeni tesisleri sunmaya devam ediyor. Yapımı tamamlanan Osman Gazi Mahalle Muhtarlığının açılış töreninde konuşan Başkan Demirkol, “Muhtarlarımız, yapmış olduğumuz veya yapacağımız hizmetleri bildirmede gözümüz kulağımızdır. Osman Gazi Mahalle Muhtarlığı halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla Haliliye İlçesindeki merkez mahallelerde, muhtarevi bulunmayan mahallelere yönelik çalışmalarını devam ettiren Fen İşleri Müdürlüğü, Osman Gazi Mahalle Muhtarlığının yapımını tamamladı. Muhtarevinin açılışı için düzenlenen programa; Başkan Fevzi Demirkol, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özdemir, Osman Gazi Mahalle Muhtarı Mehmet Genç, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Muhtar Genç, Haliliye Belediyesinin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, muhtarevinin yapılmasında emeği geçen Başkan Fevzi Demirkol’a hizmetleri için teşekkür etti.

İlçe Başkanı Mehmet Canpolat da, AK Parti’nin misyon ve vizyonuyla halkın gönüllerine dokunduklarını ifade ederek, Başkan Demirkol’a teşekkür etti.

“MUHTARLAR BULUNDUKLARI MAHALLENİN BELEDİYE BAŞKANIDIR”

Başkan Fevzi Demirkol da, konuşmasında muhtarların bulundukları mahallelerdeki sorumluluklarının ağır olduğunun altını çizerek, “Muhtarlarımız, bulundukları mahallelerde vatandaşla diyalogumuzu, irtibatımızı sağlamak üzere birer gönül elçimizdir. Muhtarlarımız, yapmış olduğumuz veya yapacağımız hizmetleri bildirmede gözümüz kulağımız. Yine muhtarlarımız, bu hizmetlerin yapılması sırasında sanki mensup olduğu belediyenin personeliymiş gibi mesai sarf eden, güneşte ter döküp, kışın üşüyerek illa refakat eden, o çalışmaları en güzel şekilde halkımıza ulaştırmayı sağlayan elimiz, ayağımız. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol olarak şunu ifade ediyorum; Haliliye’nin tüm muhtarları, bulundukları mahallelerde Haliliye Belediye başkanıdır. Bu belediye başkanı olması hasebiyle belediyenin hizmetlerinin en acil şekilde ulaşması, en yaygın şekilde vatandaşımızın istifadesine, faydasına sunulması için büyük gayret ve çaba göstermektedirler. Daha öncesinde Haliliye İlçemizde, muhtarevi bulunmayan mahallelerimizde muhtarevi inşa etmeye başladık. Şimdi de, Osman Gazi Mahalle Muhtarlığının açılışını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından muhtarevinin açılışı yapıldı.