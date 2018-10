Şutso 2018 Eylül Ayı Birleşik Meclis Toplantısı Yapıldı

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Ağustos - Eylül Ayı Birleşik Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen Meclis Toplantısı’na Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi (ŞUOSB) Müdürü Yunus Emre Aksu ve Yönetim İnovasyon Danışmanı Müjgan Çetin de katıldı. Yunus Emre Aksu, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut durumu, iş potansiyeli istihdam ve yatırım alanları ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Danışman Müjgan Çetin ise Odamızın 2018 -2022 yılları arasında ugulayacağı stratejik planı ile ilgili yol haritasının belirlendiği bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra, Meclis Üyesi Kureyşi Çelik de Gıda İhtisas OSB ile ilgili bir bilgilendirmede bulundu. Bilgilendirme sunumunun ardından olağan meclis toplantısına geçildi.

Ağustos - Eylül Ayı Birleşik Meclis Toplantısı, Temmuz 2018 ayı Meclis kararı, Temmuz 2018 ayı mizanının görüşülmesi, Ağustos 20l8 ay mizanının görüşülmesi, Şanlıurfa Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi katılım payı, Odamız tarafindan oluşturulacak İhtisas Komisyonlarına görevlendirme, 23 - 26 Ekim 20l8 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı ziyareti, 2018 Temmuz - Ağustos ayları faaliyetleri gündemiyle Meclis Başkanı Ahmet Altun başkanlığında, ŞUTSO Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantı, Meclis Başkanı Ahmet Altun’un açılış konuşmasıyla başladı.

Meclis Başkanı Ahmet Altun konuşmasında şunları kaydetti: "Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, çoğunluğumuz sağlanmıştır. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 2018 Eylül Ayı olağan Meclis Toplantısı’na hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi şahsım ve meclis divanı adına saygıyla selamlıyor, Eylül ayı meclis toplantımızı açıyorum. Öncelikle Kurban Bayramınızı, Malazgirt Zaferi'nin 947. Yılını, 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 96. Yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Ülkemiz, gerek demokrasi gerekse ekonomi gibi önemli olgularda zorlu sınavlardan geçiyor. İçinde bulunduğumuz bu günlerde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Türk Milleti; tarih boyunca özgürlük, vatan ve bayrak sevgisi değerlerini her şeyin üstünde tutarak bu günlere gelmiştir. Son dönemde piyasalarda yaşanan olumsuzluklar ile kurdaki dalgalanma, ekonomik olarak çok ciddi kaygılar taşımamıza sebep oluyor. Ancak hükümetimizin aldığı tedbirleri olumlu buluyor ve destekliyoruz. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda, Bankalar Birliği’nin almış olduğu tedbirler, reel sektörün önemli beklentilerini karşılanmış oldu. Yakın zamanda gerçekleştirilecek olan yapısal reformlarla daha istikrarlı bir şekilde yerli üretime, katma değer yaratmaya ve büyümeye yönelik çalışmaların gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu zor dönemden minimum zararla çıkmamız için çaba sarf eden hükümetimizin her daim yanındayız.

Gerçekleşen bu zor tablo karşısında biz iş dünyası temsilcilerine düşen görev, sükûnet ve sabırla ekonomik istikrarın korunmasına katkıda bulunmak, itidalli davranmak, Türk Lirasına olan güvenimizi kaybetmemek, Stokçuluğa ve fırsatçılığa mahal vermemek ve Hükümetimizin uyguladığı ekonomik politikalara destek olmaktır. Bu ülke hepimizin, ülke menfaatlerini kendi menfaatlerimizin üzerinde tutarak hareket etmeliyiz. Ülkemizin bağımsızlığına kastedenlere karşı en büyük gücümüz, en büyük sermayemiz, birlik ve beraberliğimizdir. En büyük gayemiz kendine yeten, en büyük 10 ekonomi arasında olan ve zorluklar karşısında dimdik durabilen bir Türkiye’ye ulaşmaktır. Çabalarımız bu yönlü güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin tesisine yöneliktir. Bunun en önemli adımı da birlik ve beraberlik çalışmaktır. Biz, ülkemizin önüne koyduğu hedeflere ümitle bakıyor, bu doğrultuda hükümetimize güveniyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde ortak akılda buluşursak, aşamayacağımız hiç bir güçlük yoktur.

Gündeme geçmeden önce önemli bir hususu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Söz Sizde Programı ile tüm sektör temsilcilerimizle birer toplantı gerçekleştireceğiz. Bünyemizde bulunan 29 sektör ile planlayacağımız periyotlarda istişarelerde bulunacağız. Söz Sizde Programı bizden başlasın bizim problemlerimizin çözümünde aciliyetimiz var, diyen sektör temsilcilerimiz bize bildirsin programları ona göre şekillendirelim. Ayrıca, yeni eğitim-öğretim dönemi önümüzdeki pazartesi günü başlayacak. Bu vesileyle çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm eğitim camiasına başarılar diliyorum.

Ahmet Altun’un açılış konuşmasının ardından, gündem maddeleri görüşüldü ve oylandı. Oylamaların akabinde Genel Sekreter Vekili Nihal Dörtkardeş, 2018 Temmuz - Ağustos ayları faaliyetlerinin sunumunu gerçekleştirdi.

2018 Temmuz - Ağustos ayları faaliyetlerimiz şöyle;

I- KAYIT DEĞİŞİKLİK VE TERKLER

05.07.2018 – 10.09.2018 tarihleri arasında Odamıza;

224 yeni üye kaydedilmiş,

411 üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,

37 üyenin kaydı silinmiştir.

10.09.2018 Tarihi İtibari İle Toplam Faal Üye Sayımız: : 9307

II- KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR VE TÖRENLER

19.07.2018 tarihinde GAP Uluslararası Tek Tip Balya Sistemini Uygulamaya Koyma Sistemi’nin Diyarbakır ‘da düzenlenen toplantısına Meclis Üyesi Mahmut Akaslan katıldı. 25.07.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ile Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetimi şehrin ekonomik, sanayi ve ticari mevcut durumu hakkında istişare toplantısında bir araya geldi. Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya'nın ev sahipliği yaptığı istişare toplantısına, ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Belit, M.Sait Aydın, Selçuk Karakuş, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Nahsan Bülbül, Orhan Gülle, Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Koç ile Nusret Kara katıldı. 26.07.2018 tarihinde İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı Temmuz dönemi Genel Değerlendirme Toplantısı Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonunda Vali Yardımcısı Selami Işık başkanlığında gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıya Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek de katıldı. 26.07.2018 tarihinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av.Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Şanlıurfa Teknokent Genel Müdürü Prof.Dr. Kasım Yenigün, Genel Müdür Yardımcısı Nihat Küçük ile bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. 30.06.2018 tarihinde Birecik Katı Atık Aktarma İstasyonu Açılış Töreni gerçekleştirdi. Gerçekleşen törene, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi, BM Türkiye UNDP Temsilcisi Irena Vajackova Sollarano ve Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Ş.Müslüm Korkmaz da katıldı. 04.08.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, geçtiğimiz ay Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Devrim Aksoy'un makam odasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden, Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un oda binasında adının verildiği toplantı salonunun açılışı ve kınama toplantısına katıldı. 06.08.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İ.Halil Peltek, Şanlıurfa Şireciler Fıstıkçılar Odası Başkanı Ahmet Aslan’ı ziyaret ederek esnafın sorunları hakkında istişarede bulundu. 07.08.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Evren Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi Bölgesi arasında kurulan esnaf kooperatiflerinin başkanlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. GAP Hurdacılar ve Madenciler Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı İsmail Önen’in organizesiyle gerçekleştirilen toplantıya, Şanlıurfa Oto Hurdacılar ve Tamirciler Küçük Sanayi Kooperatif Başkanı Mehmet Özbek, Şanlıurfa Erdoğan Pvc-Alüminyum Doğrama-Cam ve Aksesuar İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Kaz, Şanlıurfa Sac Metal ve Makina İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hasan Tatlı, Şanlıurfa Ağaç İşleri İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Karakeçi, Şanlıurfa Matbaacılar Sitesi Kooperatif Başkanı Ramazan Birgül, ŞUTSO Meclis Üyeleri Kureyşi Çelik, Mahmut Hancıoğlu, 14. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Güneşler, Ak Parti Eski İl Başkanı Mehmet Ekinci ile kooperatif üyeleri katıldı. 08.08.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tüm sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi adına "SÖZ SİZDE" temasıyla başlattığı programın ilk toplantısı, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan yerli ve yabancı yatırımcılarla gerçekleştirildi. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü toplantı Salonu’nda ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Üyeleri Cevahir Asuman Yazmacı, Selçuk Karakuş, M.Sait Aydın, Meclis Üyeleri Mahmut Akasalan, E.Sabri Akaltun, Bedir Süzer, Mehmet Gökmen, Adil Kılıç, Hamza Tavas, Kureyşi Çelik, Mahmut Hancıoğlu, ŞUSİAD Başkanı Salih Gök, OSB Müdürü Yunus Emre Aksu, Karacadağ Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Çolak ile OSB’deki yatırımcılar katıldı. 09.08.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, üçüncü ziyaret programı kapsamında, Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nde (ŞASEMKOM) düzenlenen istişare toplantısına katıldı. ŞASEMKOM Başkan Yardımcısı Ramazan Yıkmış'ın organize ettiği istişare toplantısına ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'in yanı sıra ŞUTSO Meclis Üyeleri Mustafa Sonekinci, Mehmet Karademir, 14. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Güneşler, ŞASEMKOM Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Akbaş, Ramazan Poyraz, Genel Sekreter Yusuf Kılıç ile dernek üyeleri katıldı. ŞASEMKOM Başkan Yardımcısı Ramazan Yıkmış'ın dernek çalışmaları hakkında bilgi verdiği, üyelerinin sorun ve problemlerinin çözümü için destek istediği toplantıda, ürün deseninin değişimi, birim alanda alınan verimin ve ihracata yönelik üretim arttırılması konularında istişarede bulunuldu. 09.08.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İ.Halil Peltek ile Yönetim Kurulu Üyesi Cevahir Asuman Yazmacı, Barutçu Hanı lansman toplantısına katıldı. Avrupa Birliği’nin “Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi” kapsamında; Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Barutçu Hanı lansman toplantısına; Başkan İ.Halil Peltek ile Yönetim Kurulu Üyesi Cevahir Asuman Yazmacı’nın yanı sıra Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi ile davetliler katıldı. 10.08.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Şanlıurfa Ticaret Merkezi’nde (ŞUTİM) Gıda Toptancıları Derneği ve firma ziyaretleri gerçekleştirerek, esnafın sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dinledi. Şanlıurfa Gıda Toptancıları Derneği Başkanı M. Emin Demirel’i makamında ziyaret eden Başkan İ.Halil Peltek, esnafın sorunları ve çözüm önerileri konusunda istişarede bulundu. 13.08.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Şanlıurfa İsot Üreticileri Kooperatifi (ŞİKOP) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Polat’la istişare toplantısında bir araya gelerek, üreticilerin sorunları, talepleri ve beklentileri hakkında bilgi aldı. 14.08.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, ziyaret programı kapsamında, Şanlıurfa Ağaç İşleri (Marangozlar ve Mobilyacılar) İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde düzenlenen istişare toplantısına katıldı. 15.08.2018 tarihinde Şanlıurfa Teknokent bünyesinde Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi'nin (ÜSİM) kurulması için imzalar atıldı. Gerçekleştirilen imza töreninde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu da hazır bulundu. Şanlıurfa Teknokent’te düzenlenen GAP Maker Atölyesi ve Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi imza törenine, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Vali Yardımcısı Fatih Çelikkaya, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, OSB Müdürü Yunus Emre Aksu, Sanayi Teknoloji İl Müdürü Zafer Aydın, KOSGEP İl Müdürü İdris Erkeksoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Teknokent Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, GAP İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz de katıldı. 07.09.2018 tarihinde Türkiye- AB İş Dünyası Diyalogu Projesi Tanıtım Toplantısı İstanbulda gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıda, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek temsil etti. Toplantıya, TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanı Christoph Leitl, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, Oda ve Borsa başkanları ile Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Rusya Federasyonu, Karadağ, Kosova, Belarus, Gürcistan Odalar Birliklerinin Başkanları ve temsilcileri katıldı.

III- ODAMIZDA YAPILAN TOPLANTILAR

11.07.2018 tarihinde 6. Meslek Grubu, Komite Başkanı Mehmet Akın başkanlığında Temmuz ayı olağan toplantısını yaptı. Toplantıya Şoförler Odası Başkan Yardımcısı Yaşar Deveci, Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Mehmet Bayat ile sektör temsilcileri katıldı. 11.07.2018 tarihinde 19 Meslek Grubu, Temmuz ayı olağan toplantısı Yönetim Kurlu Üyesi Müslüm Korkmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda sektör sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. Bir sonraki toplantının Eylül ayında yapılmasına karar verildi. 11.07.2018 tarihinde 28. Meslek Grubu, Temmuz ayı olağan toplantısını Komite Başkanı Âdem Köroğlu başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, Korsan Acentelerinin denetlenmesi, Halk Sigorta Bölge Müdürlüğünün ilimizde kurulması için ilgili kurumlarla görüşülmesine karar verildi. 18.07.2018 tarihinde 12. Meslek Grubu, Komite Başkanı Nihat Fırathan başkanlığında temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Buğday pazarının mevcut durumu ele alındı. 18.07.2018 tarihinde Şanlıurfa’da sanayinin gelişmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik ve mesleki eğitime sahip vasıflı elemanların yetiştirilmesi amaçlarına hizmet sunmak, Mesleki ve Teknik Eğitim Kampüsü’nü inşa etmek ve yönetmek amacıyla kurulan Şanlıurfa Eğitim Geliştirme Vakfı (ŞEGEV) Mütevelli Heyeti ilk toplantısını yaptı. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Göbeklitepe Toplantı Salonu’nda, Açılış ve Yoklama, Mütevelli Heyet Başkan, Başkan Yardımcısı ve Kâtip Üye Seçimi, Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üye Seçimi, Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üye Seçimi, Dilek ve Temenniler gündemiyle gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcıları Ufuk Akıl, Fatih Çelikkaya, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Mütevelli Heyeti Üyesi İ.Halil Peltek, ŞUTSO Meclis Başkanı ve Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet Altun, ŞUTSO Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyeleri Selçuk Karakuş, Cevahir Asuman Yazmacı, Hüseyin Belit, M.Sait Aydın, Mehmet Çalışkan, Mustafa Direkçi, ŞUTSO Meclis ve Mütevelli Heyeti Üyeleri Abdurrahman Acı, Mustafa Sarı, Evren Sanayi Kooperatif Başkanı ve Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Arslan, TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı ve Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Sadık Sade, Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Çolak katıldı. 19.07.2018 tarihinde Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Z.Gülender Açanal, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Göbeklitepe Toplantı Salon’unda gerçekleşen Turizm İstişare Toplantısı’na katıldı. Turizm İstişare Toplantısı, Milletvekili Z.Gülender Açanal’ın yanı sıra ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Üyeleri Cevahir Asuman Yazmacı, Mustafa Direkçi, Ş.Müslüm Korkmaz, Meclis Üyesi Metin Baydar, İl Kültür Turizm Müdür Vekili Aydın Aslan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürü Necmi Karadağ ile turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 20.07.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ile Ticaret ve Ekonomi Kulübü işbirliğinde organize edilen “Türkiye Ukrayna Mevcut Yatırım İmkânları ile Şanlıurfa Ukrayna Arasında Karşılıklı Ticaret” konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. ŞUTSO Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Ankara Büyükelçiliği Ekonomik İşlerden Sorumlu Başkâtibi İgor Varaksin, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim, Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu Üyeleri C.Asuman Yazmacı, Selçuk Karakuş, Mustafa Direkçi, Ş.Müslüm Korkmaz, Meclis Üyeleri Metin Baydar, Ömer Yiğit, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Ticaret ve Ekonomi Kulübü Başkanı Mehmet Ulutaş ile yatırımcı ve işadamları katıldı. 24.07.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ile Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti, Ekonomik Kalkınma Ajansı (Nrw.İnvest Germany) Türkiye Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Bir Yatırım ve Ticaret Merkezi Olarak Sunduğu Fırsatlar’ konulu seminer, gerçekleştirildi. ŞUTSO Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, bir ticaret ve yatırım bölgesi olarak Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti tanıtılarak katılımcılara eyalette, yatırım yapma süreci anlatıldı. ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek’in açılış konuşmasını yaptığı seminerde, Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı (Nrw.İnvest Germany) Türkiye Müdürü Dr. Adem Akkaya, Nrw.İnvest’in çalışmaları hakkında bilgi verirken, eyaletin ekonomik durumu, yatırım imkanları hakkında bir sunum yaptı. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Türk firmalarının Avrupa merkezi olduğunu kaydeden Dr. Adem Akkaya, sunum sonrasında katılımcıların soruları yanıtladı. 26.07.2018 tarihinde Şanlıurfa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü İsmail Ünlü, SGK Yapılandırmaları ve Teşvikleri ile ilgili Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) üyelerine bir sunum gerçekleştirdi. İl Müdürü Ünlü, 18 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren SGK Yapılandırmaları ve Teşviklerin, 31 Temmuz'da sona ereceğini ifade ederek “Tüm sigortalı ve İşverenlerimizi bu fırsatlardan yararlanmaya davet ediyorum” dedi. 26.07.2018 tarihinde 24. Meslek Grubu, temmuz ayı olağan toplantısında Komite üyeleriyle sektör istişare toplantısını gerçekleştirdi. 01.08.2018 tarihinde ŞUTSO 8. Meslek Komitesi Üyeleri tarafından İmar Barışı ile ilgili çalıştay düzenlendi. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) 8. Meslek Komitesi Üyeleri tarafından organize edilen çalıştaya, ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Belit, Mehmet Çalışkan, Mustafa Direkçi, Selçuk Karakuş, Ş.Müslüm Korkmaz, Meclis Üyeleri Adil Kılıç, Cemal Beyaz, E.Sabri Akaltun, Mehmet Paydaş, M.Emin Atmaca, Zülkif Çakmak, Şehir Plancılar Odası Genel Başkanı Orhan Sarıaltun, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Tuncay Alp, Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü'nden M.Fatih Göktepe ile sektör temsilcileri katıldı. 05.08.2018 tarihinde ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun, Meclis Üyesi M.Cemal Bayuk, Kamerunda kurulan Anadolu Ticaret Merkezi (Anatolia Trade Center) Yönetim Kurulu Başkanı Alperen Buray ile bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Göbeklitepe Toplantı Salonu'nda Kamerun'da kurulan Anadolu Ticaret Merkezi (Anatolia Trade Center) ve Kamerun'un pazar potansiyeli ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 16.08.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ŞUTSO) Gıda Sektöründeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. ŞUTSO Göbeklitepe Toplantı Salonu'nda, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, Müdür Yardımcısı Faik Çelik, Gıda Şube Müdürü Mustafa Yılmaz Özbay, ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Yetim, Kadir Kılıçoğlu,Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Karakuş, Meclis Üyeleri Kureyşi Çelik, Mehmet Karademir, Mahmut Akaslan, Mahmut Hancıoğlu, 14. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Güneşler ile sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; gıda sektöründeki özellikle (süt ve süt ürünleri) denetim ve kontrollerinde yaşanan sorunlar çözüm önerileri görüşüldü. 17.08.2018 tarihinde ŞUTSO’da New Holland LM Serisi Teleskopik Yükleyiciler lansman toplantısı yapıldı. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Karakuş’un organizasyonuyla pamuk depoları ve çırçır fabrikalarında yoğun olarak kullanılan New Holland LM Serisi Tarım Tipi Teleskopik Yükleyicilerle ilgili bir lansman toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Yetim, Kadir Kılıçoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Cuma Korak, Selçuk Karakuş, Ş.Müslüm Korkmaz, Meclis Üyesi Mahmut Akaslan ile pamuk üreticileri ve sektör temsilcileri katıldı. 04.09.2018 tarihinde 13. Meslek Grubu, Eylül ayı olağan toplantısını Komite Başkanı Ahmet Biter başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Ekmek azami fiyat tarifesi görüşüldü. 04.09.2018 tarihinde 11. Meslek Grubu Eylül ayı olağan toplantısını Komite Başkanı Ali Korkmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Meslek komiteleri yurtiçi ve yurtdışı destek programı anlatıldı. 05.09.2018 tarihinde 27. Meslek Grubu, Eylül ayı olağan toplantısını Komite Başkanı Kamil Ekinci başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda yurtiçi ve yurt dışı destek programı hakkında sunum yapıldı. 05.09.2018 tarihinde 10. Meslek Grubu, Eylül ayı olağan toplantısını Komite Başkanı Sinan Sancak başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda inşaat malzemeleri sektöründeki fiyat artışları, KOSGEB destekleri ve yurtiçi yurt dışı komite destek programları görüşüldü. 05.09.2018 tarihinde 14. Meslek Grubu, Eylül ayı olağan toplantısı, Komite Başkanı Mustafa Güneşler başkanlığında, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarının katılımı ile yapıldı. Toplantıda son dönemde artan Gıda fiyatları, Gıda OSB yerleşik planları ve Oda meslek komitelerinin destek programı görüşüldü. 06.09.2018 tarihinde 18. Meslek Grubu, Eylül olağan toplantısını Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Karakuş’un katılımıyla Komite Mehmet Ali Uyguner başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda KOSGEB destekleri, Mesleki Yeterlilik Belgesi başvuruları ile Yurt içi ve Yurt dışı destek programı sunumları yapıldı. 07.09.2018 tarihinde 17. Meslek Grubu, Eylül ayı olağan toplantısını Komite Başkanı Mehmet Direkli başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda KOSGEB Destekleri ile Yurtiçi ve Yurt dışı fuarları hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

IV- ODAMIZA YAPILAN ZİYARETLER

11.07.2018 tarihinde Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, ŞUTSO Yönetimine bir ziyaret gerçekleştirdi. Akçakale Kaymakamı Hamza Özer'i, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Meclis Başkanı Ahmet Altun ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Direkçi karşıladı. Gerçekleşen ziyarette; kentin sanayi, ticari ve ekonomik konularının yanı sıra, mevcut problemler, çözüm önerileri konuşuldu, yerel gündem ile ilgili istişarede bulunuldu. 16.07.2018 tarihinde Büyük Birlik Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Sabri Çavcı, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Sabri Çavcı ve beraberindeki heyeti, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek karşıladı. Gerçekleşen ziyarette; kentin sanayi, ticari ve ekonomik konularının yanı sıra, mevcut problemler, çözüm önerileri konuşuldu, yerel gündem ile ilgili istişarede bulunuldu. 17.07.2018 tarihinde Kamerunlu işadamları heyeti, tarım ve tekstil alanında yapacakları yatırım için fizibilite çalışmalarında bulunmak üzere geldikleri Şanlıurfa'da, Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'i de ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette sanayi, ticari ve ekonomik potansiyeli, tarım ve tekstil alanındaki mevcut gelişmeler konuşuldu, iki ülke arasında yapılacak yatırımlarla ilgili değerlendirmede bulunuldu. 18.07.2018 tarihinde Evren Sanayi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Arslan ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşan heyet, Meclis Başkanı Ahmet Altun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Mustafa Arslan ve beraberindeki heyeti, Meclis Başkanı Ahmet Altun karşıladı. Meclis Başkanı Ahmet Altun ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başkan Mustafa Arslan ve beraberindeki heyet de hayırlı olsun dileklerini ve başarı temennilerini iletti. 19.07.2018 tarihinde Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Z.Gülender Açanal, programı kapsamında geldiği, Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ŞUTSO) Oda Hizmet Binası fuaye alanında ziyarete açılan 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisini gezdi. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, ŞUTSO Oda Hizmet Binası fuaye alanında açılan, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşanan olayların yer aldığı 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisini; ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Üyeleri C.Asuman Yazmacı, Mustafa Direkçi ve Meclis Üyesi Metin Baydar ile gezen, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Z.Gülender Açanal, fotoğrafları yakından inceledi. 20.07.2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. Milletvekili Halil Özcan ve beraberindeki heyeti, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek, Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Üyeleri; Selçuk Karakuş ve Mustafa Direkçi karşıladı. Gerçekleşen ziyarette, Ak Parti'nin Şanlıurfa çalışmaları, ŞUTSO'nun yürüttüğü çalışmalar ve güncel konularda istişarede bulunuldu. 30.07.2018 tarihinde Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ve beraberindeki heyet, Meclis Başkanı Ahmet Altun’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Resul Yılmaz ve beraberindeki heyeti, Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim ile Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Karakuş karşıladı. Gerçekleşen ziyarette ilimizin ekonomik, sanayi ve ticari mevcut durumu ve yerel gündem konuşuldu. 06.08.2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) 27. Dönem Şanlıurfa Milletvekili M.Ali Cevheri, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimini ziyaret etti. Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili M.Ali Cevheri'yi, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek, Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu Üyeleri Selçuk Karakuş ve Ş.Müslüm Korkmaz karşıladı. Gerçekleşen ziyarette, Ak Parti'nin Şanlıurfa çalışmaları, ŞUTSO'nun yürüttüğü çalışmalar ve güncel konularda istişarede bulunuldu. 06.08.2018 tarihinde Şanlıurfa Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Önal ve beraberindeki heyet, inşaat sektöründe yaşanan problemlerle ilgili istişarede bulunmak üzere Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek’e bir ziyaret gerçekleştirdi. 06.08.2018 tarihinde Ay Işığım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M.Nail Çiftçi ile Başkan Yardımcısı Mustafa Canpolat, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'e iadei ziyarette bulundu. 08.08.2018 tarihinde Şanlıurfa Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı M.Emin Karahan ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Sohbet ortamında gerçekleşen ve Şanlıurfa Vakfı Şanlıurfa Şube Başkan Yardımcısı Abdülkadir Akıl, Yönetim Kurulu Üyeleri Selin Çetiner ile Mehmet Ürün'ün de hazır bulunduğu ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü. 09.08.2018 tarihinde Gümrük Müdürü İdris Güçlü ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'e bir ziyaret gerçekleştirerek ilimizin mevcut gümrük potansiyeli ile ilgili bir brifing verdi. 15.08.2018 tarihinde Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Murat Çakmaklı ve beraberindeki heyet, Meclis Başkanı Ahmet Altun’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Dr. Murat Çakmaklı ve beraberindeki heyeti, Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Yetim, Kadir Kılıçoğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Karakuş karşıladı. Gerçekleşen ziyarette ilimizin tarım potansiyeli ekonomik, sanayi ve ticari mevcut durumu ve yerel gündem konuşuldu. ŞUTSO Meclis Üyeleri Kureyşi Çelik, Mehmet Karademir, Mahmut Akaslan ve Mahmut Hancıoğlu'nun da hazır bulunduğu sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü. 15.08.2018 tarihinde Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Kadem Şanlıurfa İl Temsilcisi Vildan Polat ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO)Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleşen ziyarette, ilimizin ekonomik, sanayi ve ticari mevcut durumu, yaşanan problemler ve çözüm önerileri ile güncel konularda istişarede bulunuldu. Sohbet ortamında gerçekleşen ŞUTSO Meclis Üyesi Ahmet Sambur’un da hazır bulunduğu ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü. 06.09.2018 tarihinde Şanlıurfalı Ses Sanatçısı Mahmut Tuncer ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'e, bir ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleşen ziyarette, Bosna Hersek'in Başkenti Saraybosna'da, 18 - 27 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Tanıtım Günleri organizasyonunun detayları ile güncel gelişmeler ve yerel gündem konuşuldu. 10.09.2018 tarihinde İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü Lezgin Özmen ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, İŞKUR'un gerçekleştirdiği Şanlıurfa çalışmaları, ŞUTSO'nun yürüttüğü çalışmalar ve yerel gündem ile güncel konularda istişarede bulunuldu. İŞKUR Şanlıurfa İl Müdür Yardımcısı Ahmet Kürek ve Şube Müdürü E.Sabri Cennetkuşu'nun da hazır bulunduğu sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü. 10.09.2018 tarihinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimini ziyaret etti. Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nu; ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek, Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Karakuş karşıladı. Gerçekleşen ziyarette, ŞUTSO'nun yürüttüğü çalışmalar, güncel konular ve yerel gündem ile ilgili istişarede bulunuldu. ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun'un da hazır bulunduğu, sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.

V-ODAMIZCA YAPILAN ZİYARETLER :

16.07.2018 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanları, M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile toplantıda biraraya geldi. Gerçekleşen toplantıda, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üst Kurul Üyesi ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi C.Asuman Yazmacı ile Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Fehime Çoban Avcı da hazır bulundu. 16.07.2018 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu; TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanlarının katılımları ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a tebrik ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üst Kurul Üyesi ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi C.Asuman Yazmacı ile Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Fehime Çoban Avcı da hazır bulundu. 17.07.2018 tarihinde 8. Meslek Grubu Meclis Üyeleri Mehmet Paydaş ve Cemal Beyaz tarafından Harita Mühendisler Odası ziyaret edildi. Ziyarette, sektör sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. 17.07.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetimi, geçtiğimiz cumartesi gecesi Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında fabrikası ciddi zarar gören Şeker İplik Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Şeker’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Üyeleri Cuma Korak, Mustafa Direkçi, Selçuk Karakuş, Ş.Müslüm Korkmaz ve Meclis Üyesi Mahmut Akaslan ile birlikte, Şeker İplik Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Şeker’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Fabrikalarında çıkan yangın ile ilgili Abdulvahap Şeker’den bilgi alan Başkan Peltek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, gerçekleşen elim olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi. 08.08.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek Gıda İmalatçıları İhtisas Sitesi’nde firma ziyaretleri gerçekleştirerek, esnafın sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dinledi. Firma temsilcileri, Başkan İ.Halil Peltek’in ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek sorunlarının çözümünde destek talep etti. 05.09.2018 tarihinde ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu ilimize atanan Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 05.09.2018 tarihinde ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ve beraberindeki heyet, Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız'ı ziyaret etti. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Cuma Korak, Mehmet Çalışkan, M.Sait Aydın, Selçuk Karakuş, Ş.Müslüm Korkmaz, Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız'a bir ziyaret gerçekleştirdi. 10.09.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Karakuş, Ticaret İl Müdürü Nazan Sezer’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

VI-DİĞER :

18.07.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Doktor Ahmet Bahattin Yalçın’a gerçekleştirilen fiziksel şiddeti kınadı. ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Pediatri Asistanı olarak görev yapan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın dün gece hasta yakını tarafından saldırıya uğramasıyla ilgili bir kınama mesajı yayınlayarak “Canla, başla görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti, kimden ve nasıl geldiğini ayırt etmeksizin lanetliyoruz” dedi. 26.07.2018 tarihinde Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin yaptığı ‘’Halfeti ve Birecik Gaziantep’e bağlansın’’ açıklamasını, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek’in girişimleriyle geri çekti. Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazdığı açıklamayla gündeme gelen Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin Bilgin ile görüşen ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, yazılan yazının maksadını aştığını belirterek bu açıklamanın geri çekilmesini sağladı. Başkan peltek ile telefonda görüşen Sadettin Bilgin sosyal medya hesaplarından açıklamasını geri çekti. 26.07.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) KTO Karatay Üniversitesi'yle üyeleri, üyelerinin eşleri ve üyelerin birinci derece yakınlarına lisans ve ön lisans programlarında Ahilik Bursu kapsamında Yüzde 15 indirim ve 8 taksit imkanı sağlayacak anlaşmaya imza attı. ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ile Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kerim Çınar arasında, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi adına imzalanan protokol ile ŞUTSO üyeleri, üyelerinin eşleri ile üyelerin birinci derece yakınlarına 2018 -2019 Akademik Yılı'nda geçerli olmak üzere, KTO Karatay Üniversitesi'nde tercih ettikleri Lisans ve Ön Lisans programlarında Ahilik Bursu kapsamında Yüzde 15 indirim ve 8 taksit imkanı sağlanacak. 26.07.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Hesapları İnceleme Komisyonu olağan toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon tarafından yapılan incelemede, herhangi bir usulsüzlük ve eksikliğe rastlanılmadı. Hesapları İnceleme Komisyonu, ŞUTSO Göbeklitepe Toplantı Salonu'nda Komisyon Başkanı Mehmet Aslan başkanlığında, Başkan Yardımcısı Hamza Tavas, Üyeler; Bedir Süzer, Bekir Baysoy ve Mikail Zahit ile Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Hayırlı'nın katılımıyla 2018 yılı Nisan, Mayıs, Haziran Ayları mizanlarının gelir gider tetkikleri ve hesaplarının incelenmesi gündemiyle olağan toplantısını yaptı. 26.07.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, İtirazlara rağmen “çiğ” kelimesinin içinde yer aldığı, Adıyaman etsiz çiğköfte tescilinin ardından ŞUTSO konuyu mahkemeye taşıma kararı aldı. 31.07.2018 tarihinde ŞUTSO, İŞKUR ve KOSGEB işbirliği gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nde sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere, sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO), İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile 18 - 21, 22 - 26 ve 27 - 30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 1. , 2. ve 3. Grup derslerine devam eden 75 kursiyerden 49’u başarılı olarak sertifika almaya hak kazandı. ŞUTSO Meclis Toplantı Salonunda, düzenlenen sertifika törenine ŞUTSO Başkanı İ.Halil Peltek, KOSGEB Şanlıurfa İl Müdürü İdris Erkeksoy, Eğitmen H.Kübra İshakoğlu, Danışman Seher Kılıç ve kursiyerler katıldı. 03.08.2018 tarihinde Şanlıurfa’da İlk Kez “Avrupa Gençlik Spor Festivali” düzenlendi Avrupa Birliği desteği ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, tarafından organize edilen Festival, 7-11 Ağustos tarihleri arasında Şanlıurfa’nın farklı noktalarında gerçekleştirildi. 06.08.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Özel Sınav Anadolu Lisesi'yle ŞUTSO çalışanları, üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları ile referans olduğu öğrencilerin 2018 -2019 yılı Eğitim ve Öğretim yılı kayıt ücreti'nde % 20 indirim uygulanacağı anlaşmayı imzaladı. ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ile Özel Sınav Anadolu Lisesi adına İsmail Çelik arasında imzalanan protokol'de, ŞUTSO çalışanları, üyeleri, üyelerin birinci derece yakınları ve ŞUTSO'nun onaylı belge ile referans olduğu öğrencilerin, 2018 -2019 yılı Eğitim ve Öğretim yılı kayıt ücreti'nde % 20 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca imzalanan protokol'de, Kredi Kartına 10 taksit imkanı ile öğrencilerin yemek, kıyafet ve yayın ücretleri de alınacak olan ücrete dahil edilecek. 17.08.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ikinci el motorlu kara taşıtları alım satımı yapan işletmelere Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmesiyle ilgili üye ziyaretiyle bilgilendirmede bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) A.Ş. ile ŞUTSO iş birliğiyle, Şanlıurfa’da ikinci el araç alım satımı yapanlara yönelik Mesleki Yeterlilik Belgesi’yle ilgili ŞUTSO Sürekli Eğitim Merkezi Sorumlusu İsmail Aktaş, Şanlıurfa’nın ikinci el araç alım satımı yapan kurumsal firmalarına bizzat giderek, detaylı bilgilendirme gerçekleştirdi. 21.08.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ŞUTSO) Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni gerçekleştirildi. ŞUTSO Meclis Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen Bayramlaşma Töreni'nde ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim ve Meclis Başkanı Ahmet Altun bayram tebriklerini kabul etti. Bayramlaşma Töreni'ne ŞUTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Cuma Korak, Hüseyin Belit, M.Sait Aydın, Selçuk Karakuş, Ş.Müslüm Korkmaz, Mustafa Direkçi, Meclis Başkan Yardımcısı Vedat Polat, Meclis Üyeleri Adil Kılıç, İbrahim Toru, İ. Halil Şaz, Şanlıurfa Spor Başkanı Emin Yetim, KADEM İl Temsilcisi Vildan Polat, Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Hayırlı ile Personel ve Üyeler katıldı. 03.09.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, son günlerde para piyasalarında yaşanan dalgalanma neticesinde ürünlere yapılan zam ve ürün stoklarıyla ilgili bir açıklama yaparak, para piyasalarında yaşanan dalgalanmayı fırsata çevirmenin ve ürünleri stoklamanın ekonomiye ciddi zarar vereceğini söyledi. 06.09.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu, son günlerde sosyal medyada yayınlanan tüccar, sanayici ve üreticilerin karşı karşıya gelmesine neden olan sosyal medyadaki asılsız iddialarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Kadir Kılıçoğlu açıklamasında bu mesajların dikkate alınmaması gerektiğini vurguladı. 06.09.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Sürekli Eğitim Merkezi'nce, birim sorumlularına yönelik, "Kurumsal Risk Analizi" konulu eğitim gerçekleştirildi. ŞUTSO personeline yönelik, kurum içi eğitimler devam ediyor. 2018 yılı eğitim planı çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlere "Kurumsal Risk Analizi" başlıklı eğitimle devam edildi. Uzman Eğitmen Hüseyin Çolak tarafından ŞUTSO Harran Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde, Kalite Yönetim Sistemi standardının temel şartları aktarılarak uygulamaya yönelik örnekler paylaşıldı ve pratik çalışmalar yapıldı. 10.09.2018 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İ.Halil Peltek, Türkiye’nin 18 ‘inci varlığı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesine kaydedilen Göbeklitepe’nin, bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması adına 2019’un “GÖBEKLİTEPE YILI” olarak kabul edilmesini talep etti. 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe arkeolojik alanının günümüz turizm potansiyeline büyük öneme sahip olduğunu belirten Peltek, Göbeklitepe ile sadece Şanlıurfa’nın değil, bölge illerine dolaysıyla ülke ekonomisine turizmden büyük katkı sağlayacak bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

