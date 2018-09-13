Polat, Akçakale'deki Kadınlarla Bir Araya Geldi

Bu haber 13 Eylül 2018 13:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

KADEM Urfa İl Temsilcisi Vildan Polat’ın katılımcı olarak katıldığı, Akçakale Kültür Merkezinde gerçekleşen seminerde devletin kadına ve aileye verildiği destekler anlatılarak “Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim Eğitimi” verildi.Çok sayıda kadının katıldığı seminer sonunda kitapçık dağıtımı yapıldı.