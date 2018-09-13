Herkese Ayda 16 Bin Tl Maaş

İsviçre'de, 2016'daki referandumda halkın reddettiği 'temel gelir' uygulaması Rheinau köyünde hayata geçiriliyor. Köy halkına, çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın her ay 2,500 İsviçre Frangı (16,662 TL) verilecek. Fazladan geliri olanlarsa temel gelirden arta kalan miktarı geri ödeyecek. Maaşlar, vergiler yerine bağış yoluyla finanse edilecek.



Uygulama kalıcı değil, aslında bir deney. Sadece bir yıl sürecek olan deney bir belgesel için yapılıyor. Belgeselin yapımcısı ve bu fikrin de mimarı olan Rebecca Panian amaçlarının, halkın iki yıl önce geri çevirdiği 'temel gelir' uygulamasının ne kadar etkili olabileceğini görmek olduğunu söylüyor.

Bin 300 nüfuslu köyde şu ana kadar 700'den fazla kişi 'kobaylığa' gönüllü oldu. Deneye katılmak için son başvuru günü 15 Eylül. Temel gelirin cazibesine kapılanların köye akın etmesini önlemek amacıyla deneye yalnızca Rheinau'ya 5 Haziran'dan önce yerleşmiş olanlar katılabilecek.



Temel yurttaşlık geliri önerisi, çalışan ya da işsiz tüm İsviçre yurttaşları ile bu ülkede son 5 yıldır yasal çalışma izniyle bulunan tüm yabancılara bu gelirin bağlanmasını öngörüyordu.Öneride 18 yaşın altındakiler için de 625 İsviçre Frangı ödenmesi maddesi de yer alıyordu.