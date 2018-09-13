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Bu haber 13 Eylül 2018 11:30:20 Tarihinde eklenmiştir.

Fenerbahçe Şimdi Yandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'yi önümüzdeki günlerde fikstür tehlikesi bekliyor.

Fenerbahçe Şimdi Yandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb, Spartak Trnava ve Anderlecht ile birlikte D Grubu'na düşen Fenerbahçe fikstür şanssızlığı yaşayacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynayacağı karşılaşmalar öncesinde ligde çıkacağı maçlarda hep deplasmanlara gidecek. Üstelik Kanarya, 6 Avrupa maçının 2 tanesi öncesinde de Galatasaray ve Trabzonspor derbileri oynayacak. Ligdeki dış saha yolculukları sonrası Avrupa arenasına çıkacak olan Fenerbahçe'de kısa arayla oynanacak Avrupa sınavları yüzünden takım ekstra yorgunluk yaşayacak. Bu da yaklaşık 90 günlük zaman zafından takımın işini zorlaştıracak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TAKVİMİ

16.09.2018 Konyaspor - Fenerbahçe
20.09.2018 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe
30.09.2018 Çaykur Rizespor -Fenerbahçe
04.10.2018 Fenerbahçe - Spartak Trnava
20.10.2018 Sivasspor - Fenerbahçe
25.10.2018 Anderlecht - Fenerbahçe
02.11.2018 Galatasaray - Fenerbahçe
08.11.2018 Fenerbahçe- Anderlecht
25.11.2018 Trabzonspor - Fenerbahçe
29.11.2018 Fenerbahçe - Dinamo Zagreb
09.12.2018 Akhisarspor - Fenerbahçe
13.12.2018 Spartak Trnava - Fenerbahçe
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PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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