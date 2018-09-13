Fenerbahçe Şimdi Yandı!

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb, Spartak Trnava ve Anderlecht ile birlikte D Grubu'na düşen Fenerbahçe fikstür şanssızlığı yaşayacak.Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynayacağı karşılaşmalar öncesinde ligde çıkacağı maçlarda hep deplasmanlara gidecek. Üstelik Kanarya, 6 Avrupa maçının 2 tanesi öncesinde de Galatasaray ve Trabzonspor derbileri oynayacak. Ligdeki dış saha yolculukları sonrası Avrupa arenasına çıkacak olan Fenerbahçe'de kısa arayla oynanacak Avrupa sınavları yüzünden takım ekstra yorgunluk yaşayacak. Bu da yaklaşık 90 günlük zaman zafından takımın işini zorlaştıracak.16.09.2018 Konyaspor - Fenerbahçe20.09.2018 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe30.09.2018 Çaykur Rizespor -Fenerbahçe04.10.2018 Fenerbahçe - Spartak Trnava20.10.2018 Sivasspor - Fenerbahçe25.10.2018 Anderlecht - Fenerbahçe02.11.2018 Galatasaray - Fenerbahçe08.11.2018 Fenerbahçe- Anderlecht25.11.2018 Trabzonspor - Fenerbahçe29.11.2018 Fenerbahçe - Dinamo Zagreb09.12.2018 Akhisarspor - Fenerbahçe13.12.2018 Spartak Trnava - Fenerbahçe