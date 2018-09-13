Adamlar 3+1 Daireyi Yemişler!

SERVİS ÜCRETI 6 BİN $

41 bin dolarlık hesabı ödeyen müşteri, adisyonun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Adisyonda en çok yemeklerin pahalılığı göze çarpıyor. Hesap fişinin en altında ise 5 bin 825 dolarlık 'servis ücreti' dikkat çekiyor. 5 bin 825 dolar, TL'ye çevrildiğinde yaklaşık 40 bin TL ediyor. İşte sosyal medyadaki yorumlar:

● NUSRET kardeş bize kızma ama adamlar İstanbul'da 3+1 daireyi yemişler.

● ŞAKA gibi hesap. Ancak sessizce ödemeleri ilginç.

● TUZ farkı olsa gerek.

Amerikalı emlak kralı Rotem Rosen ile yaptığı ortaklıktan sonra dünyaca ünlü fenomen olan Nusret Gökçe, yine sosyal medyayı salladı. Gökçe'nin, New York'taki restoranında 12 kişilik bir arkadaş grubu rezervasyon yaptırdı. Eğlenceli yemekten sonra istenen hesap, 41 bin dolardı. Arkadaş gurubu, büyük bir keyifle yaklaşık 267 bin lira tutan hesabı ödedi.