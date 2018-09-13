Adamlar 3+1 Daireyi Yemişler!

SERVİS ÜCRETI 6 BİN $41 bin dolarlık hesabı ödeyen müşteri, adisyonun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Adisyonda en çok yemeklerin pahalılığı göze çarpıyor. Hesap fişinin en altında ise 5 bin 825 dolarlık 'servis ücreti' dikkat çekiyor. 5 bin 825 dolar, TL'ye çevrildiğinde yaklaşık 40 bin TL ediyor. İşte sosyal medyadaki yorumlar:
● NUSRET kardeş bize kızma ama adamlar İstanbul'da 3+1 daireyi yemişler.
● YAKLAŞIK 6 bin dolarlık servis ücreti ne ya. Sanki okul servisi!
● ŞAKA gibi hesap. Ancak sessizce ödemeleri ilginç.
● NEW York pahalı ama bu kadar da değil.
● TUZ farkı olsa gerek.
Yorum Yap