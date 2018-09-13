'Urfa'da, Fırsatçılara Göz Açtırmayacağız'

Konuyla ilgili olarak Şanlıurfa Ticaret İl Müdürü Nazan Sezer’ın imzasıyla yapılan yazılı açıklamada fiyatların aylık değişimleri incelenirken, normalin üzerindeki artışlarla ilgili gerekli işlemler başlatıldığı açıklandı.

İşte o açıklama:

BİLGİ NOTU

Ülkemizdeki döviz kurundaki artışı ve geçici dalgalanmaları bahane edip fiyatları artıran spekülatörlere yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan ve ilimizde de Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimler yoğun bir şekilde devam etmektedir.

“Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde bahsi geçen “Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak” ibaresi gereğince yürütülen denetimlerde fiyatların aylık değişimleri incelenirken, normalin üzerindeki artışlarla ilgili gerekli işlemler denetim ekiplerince başlatılmıştır.

Söz konusu denetimler, tüm sektörleri kapsayacak şekilde ve üreticiden tüketiciye adım adım tüm halkalar incelenerek devam edecektir.