Eyyübiyelilerden, Başkan Çiftçiye Teşekkür

Şehir merkezine ve ilçelere modern semt pazarları kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Eyyübiye ilçesinde yaptığı Yenice Semt Pazarı sayesinde dağınık pazar kültürü ortadan kalktı. İlçe halkı çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.Şanlıurfa'ya kazandırdığı vizyonel projelerle 13 ilçenin çehresini değiştiren Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yaptığı spor kompleksleri, semt pazarları ve parklarla şehrin modern bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Bu kapsamda Eyyübiye ilçesinde yaptığı Yenice Spor Kompleksi, Osmanlı Mesire alanı yanı sıra kapalı Yenice Semt Pazarı ile de ilçenin dağınık ve günü birlik pazar kültürünü ortadan kaldırdı.Büyükşehir'in modern bir semt pazarı yaptığını belirten Eyyübiye Pazarcılar Dernek Başkanı Halit Babacan, "Daha önce semt pazarlarımız açık bir alandaydı. Esnaf ve vatandaş olarak çok sıkıntı çekiyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin bize sunmuş olduğu kapalı semt pazarı modern bir pazardır. Çalışmalarından dolayı Başkan Nihat Çiftçi'ye teşekkür ederim" dedi.Pazar esnafı ve vatandaşlar da Büyükşehir'in çalışmalarından memnun olduklarını söyleyerek Başkan Nihat Çiftçi'ye teşekkür ettiler.