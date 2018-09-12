Başkan Eyyüpoğlu: Pamukta Durum İyi, Hububatta Destek Bekliyoruz

‘Pamukta ikinci altın yılı yaşayacağız’

‘Hububat çiftçimiz zorda, destek bekliyor’

2018 yılı pamuk hasadının başladığı şu günlerde Çukobirlik pamuk fiyatlarını 44 randıman pamuk fiyatını 4.6 TL olarak açıkladı. Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, açıklanan fiyatların iyi olduğunu buna karşılık Ulusal Pamuk Konseyinin Yaptığı incelemeler sonucu pamukta destekleme artışının yapılması gerektiğini söyledi. Pamuk fiyatlarının bu yıl çiftçiyi tamnin edeceğini tahmin ettiklerini de söyleyen Eyyüpoğlu, ‘çiftçilerimiz pamuktan korkmasın ikinci bir altın yıl yaşayacağız’ dedi. Ayrıca hububat konusuna da değinen Başkan Eyyüpoğlu, artan gübre ve mazot girdileri nedeniyle hububat çiftçisinin zor durumda olduğunu ve özellikle kuru tarım alanlarındaki desteklemelerin acil bir şekilde artırılması gerektiğini vurguladı.Pamukta ikinci altın yılın yaşanacağını söyleyen Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu açıklamasında şu sözlere yer verdi; “önceki gün Çukobirlik pamuk fiyatlarını açıkladı. Çiftçiler olarak fiyatı makul bulduk fiyat iyidir. Çiftçimiz pamuktan korkmasın. İnşallah ikinci altın yılı yaşayacağız. Bunun yanında çiftçilerimden ricam kaliteli ilaç kullansınlar temiz ve özenli toplanmasına da dikkat etsinler. Bu yüzden Ege ile Şanlıurfa Pamuğu arasında Bin tl fark oluyor. İlacın kaliteli olmasına ve temiz olmasına dikkat edilsin. Bunun yanında Geçen hafta Ulusal Pamuk Konseyinin seçimleri vardı ardın bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda Pamuk desteklemesinin de artırılması gerektiği sonucu çıktı. Aynı şekilde pamuk destekleme rakamlarında da artış beklemekteyiz.İnşallah bol bereketli bir yıl olur.Ayrıca Orman ve Tarım Bakanımıza ve milletvekillerine seslenmek istiyorum. Kuru hububat tarımı yapan özellikle buğday, arpa ve mercimek eken çiftçilerimiz girdilerin gübre ve mazot fiyatlarının yükselmesi nedeniyle bu yıl zor durumdadır. Bu yıl ekemez duruma gelmiş ektiği takdirde açıklanan hububat fiyatlarına göre zarar edecektir. Bu yüzden kuru tarım alanlarında destekleme rakamlarının artırılmsını göz önüne almaları gerekiyor. Şu andan itibaren tarım daha önemli bir duruma gelmiştir. Dikkatli olmak gerekmektedir. Orman ve Tarım Bakanımızdan desteklemeleri gözden geçirmesini rica ediyoruz. Çiftçilerimize bol kazançlı ve bereketli bir yıl diliyorum.”