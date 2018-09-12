Küçük Muhammed'in Feci Sonu

Su Dinamosu Sonu Oldu

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan, 14 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybetti.Olay,Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Gören mahallesinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre,yaş elleriyle elektrik kaçağı bulunan su dinamosuna elleyen 14 yaşındaki Muhammed Ay ağır yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Hastanede tedavi altına alınan Küçük Muhammed, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Küçük çocuğun cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.