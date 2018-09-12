Dedaş, Şikayet Noktası Değil, Hizmet Noktası

Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğü yerleşkesinde açılan Müşteri Memnuniyeti Merkezi’nin açılışını Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Demir, Genel Müdürler Murat Karagüzel ve Avni Doğan birlikte yaptı. Çok sayıda yönetici ve çalışanın da hazır bulunduğu açılışta konuşan Memet Atalay, çalışmalarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ‘Tüketici Hizmetleri’ ve ‘Hizmet Kalitesi’ yönetmelikleri çerçevesinde sürdürdüklerini söyledi. Diyarbakır ve Mardin’den sonra üçüncü Müşteri Memnuniyeti Merkezi’ni Şanlıurfa’da açtıklarını belirten Atalay, bu merkezleri bölge geneline yayacaklarının altını çizerek, “Bu merkezler, bizim kontak noktamızdır. Aslında hepimiz müşterilerimizle temas noktasındayız. Hepimiz bu şirketi temsil ediyoruz. Görevimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız” diye konuştu.

Şikayet Noktası Değil, Hizmet Noktası

Açılışını yaptıkları merkeze gelen tüm vatandaşların buradan memnun ayrılmasının önemine de değinen Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, verilecek hızlı ve olumlu hizmetler sayesinde buraların bir şikayet noktası değil, hizmet noktası olacağını ifade etti. Çalışanlara da seslenen Atalay, buraya gelen herkesin misafir oluğunun altını çizerek, “misafirlerimizin buradan güler yüzlü ayrılması en büyük arzumuzdur. Gerekirse evine gitmekte sıkıntı yaşayan yaşlı, fakir insanları da biz evlerine bırakacağız. Vatandaştan alacağımız bir dua ile abad oluruz. Şanlıurfa çok daha iyisine de layıktır biliyoruz” dedi.

Tüm Hizmetlere Tek Noktadan Ulaşılacak

Şanlıurfa Müşteri Memnuniyeti Merkezi, 6 müşteri temsilcisi, 6 müşteri yetkilisi, 2 vezne personeli, 2 hukuk personeli, 1 sorumlu, 1yönetici olmak üzere 18 çalışanı ile hizmet verecek. Daha önce farklı birimler tarafından yürütülen işlemler bu merkez sayesinde artık tek noktadan ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Böylece tüketicinin, kaliteli hizmetten yararlanırken zamandan da tasarruf etmesi sağlanacak. Müşteri Memnuniyeti Merkezi'ne gelen hamile, yaşlı ve engelli tüketiciler için talep edilmesi halinde servis hizmeti de verilecek. Elektrik Dağıtım'a ait ödemelerin de yapıldığı merkezde, uzlaşma, hukuk, itirazlar, enerji verme/kesme, sayaç operasyonları, ilgili birimlerden talep ve şikâyetlere yönelik işlemler yapılabilecek.