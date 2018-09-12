Başkan Ekinci, Vatandaşın Duasını Alıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, çat kapı ev ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı dolaşıp vatandaşın sorunlarını yerinde dinleyen ve anında çözüm üreten Başkan Ekinci, bol bol dua alıyor. Gönül Belediyeciliği ilkesiyle hareket eden ve seçildiği ilk günden itibaren vatandaş ve esnaf sık sık bir araya gelen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, dün de eşi Ayşe Ekinci ve beraberindekilerle Muradiye, Dedeosman, Buhara ve Batıkent mahallelerinde çat kapı ev ziyaretleri yaptı. Mahalledeki esnafla başlayan, hasta ziyaretleriyle devam eden ve yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşıp ihtiyaçların giderilmesiyle süren çat kapı ev ziyaretlerinde çocuklar da unutulmadı. Mahallede çocuklarla oyun oynayan ve çocuklara çeşitli hediyeler veren Başkan Ekinci,” Esnaf ve vatandaşlarımızla her zaman bir aradayız. Onların taleplerini birinci ağızdan dinleyip yerinde çözümler üretiyoruz.” Dedi. Gerçekleştirilen ev ziyaretlerine; AK Parti İlçe Teşkilat Üyeleri, AK Parti Eyyübiye Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, AK Parti Eyyübiye Gençlik Kolları Başkanı Halil Müjde, Mahalle Muhtarları ve Mahalle Temsilcileri de eşlik etti.

Vatandaşlarla sık sık bir araya geldiklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci,

” Düzenli olarak mahalle gezilerimiz devam ediyor. Bu gezilerimize İlçe Teşkilatımız, Kadın Kolları , Gençlik Kollarından arkadaşlarımız, Mahalle temsilcilerimiz, Mahalle Muhtarlarımız ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün ekipleri ile birlikte rutin olan gezilerimizde bizlere eşlik ediyorlar. Bu gezilerimiz bazen çat kapı bazen önceden listelenmiş ev ziyaretlerimiz oluyor. Hasta, engelli ve ihtiyaç sahipleri olan vatandaşlarımızın ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz. Tabi bu ziyaretler kapsamında önceliğimiz; gelen talepleri karşılamak. Yaptığımız bu ziyaretlerde vatandaşlarımıza dokunup taleplerini yerinde alıp anında çözümler üretiyoruz. Sosyal belediyecilik faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz. Eyyübiye Belediyesi olarak yıllardır devam ettirdiğimiz bu çat kapı ziyaretlerimizi devam ettireceğiz. Bugüne kadar yaklaşık 60 bin ev ziyaretlerinde bulunmuş durumdayız. 50 bine yakın ev ve aileye de değişik yardımlarda bulunmuşuz. Bunlar bazen akülü sandalye bazen hasta yatağı bazen de bir evin bakım onarımı şeklinde gerçekleşiyor. Çoğu zaman da beyaz eşya başta olmak üzere insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. “ şeklinde konuştu.

TOKİ Batıkent Mahalle Muhtarı Halil Kaya ise,” Başkanımız Sayın Mehmet Ekinci bizleri sık sık ziyaret ediyor. Çat kapı ev ziyaretlerinde bulunup ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor. Sağolsun Başkanımız bu konuda bizlere ve vatandaşlarımıza yardımcı oluyor. Kendilerine bu yardımlardan dolayı teşekkür ederiz.

Buhara Mahalle Muhtarı Hasan Kaya da Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür ederek,” Allah Başkanımızdan razı olsun. Sürekli yüksek bir tempoyla çalışıyor. Sağ olsun yardıma muhtaç ve mağdur olan yetim olan vatandaşlarımıza yardım ediyor. Bizler kendisinden memnunuz Allah kendisinden razı olsun.” Şeklinde konuştu.