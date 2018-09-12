Başkan Demirkol’dan Kadınlara Pozitif Ayrımcılık

Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak kadınların sosyal hayata tutunmalarına yardımcı oluyor. Kültür gezisi programları kapsamında her mahalleden alınan kayıtlarla, kadınlar kentin çeşitli bölgelerini görme fırsatına sahip oluyor. Son olarak, Bamyasuyu Mahallesinde ikamet eden 46 çocuk ve 104 kadın, mahallelerinden otobüslerle alınarak, Halfeti’ye götürüldü. Halfeti’de tekne turuna katılıp, ilçenin doğal güzelliklerini görme imkanı bulan kadınlar, gün sonunda da yemek yedikten sonra ilçeden ayrıldı.

Kültür gezisi sayesinde günlük yaşamın stres ve yorgunluğundan uzaklaşarak gönüllerince eğlendiklerini söyleyen kadınlar, Başkan Fevzi Demirkol’a teşekkür ettiler.

Bamyasuyu Mahalle Muhtarı Mustafa Bağış da, Başkan Fevzi Demirkol’un mahallelerine her türlü hizmeti yaptıklarını ve kadınlara da bu imkanı sağladığı için teşekkür ettiğini söyledi.