Belediyeler, 30 Bin Suriyeliyi İşe Alacak

Mersin’inde dahil olduğu toplam 7 ilde 30 bin Suriye uyruklu vatandaş, belediyelerde istihdam edilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Geçen günlerde Birleşmiş Milletler (BM) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) gelen temsilciler, Suriyelerin bir kısmını İŞKUR aracılığıyla belediyelere istihdam etmek istediklerini söylediler. Ben gelen heyete, ücretlerini sizler bile verseniz biz bunu kendi vatandaşımıza anlatamayız diyerek şartlı teklif sundum” dedi.Parlementohaber'in haberine göre,Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Kocamaz, BM ve UNESCO’nun 30 bin Suriye uyruklu vatandaşı Mersin, Adana, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Konya ve Ankara’daki belediyelerde istihdam etmek istediklerini söyledi. Kocamaz, “Gelen heyete şunları söyledim. Ücretlerini siz bile verseniz kendi vatandaşımız inanmaz. Belediye Suriyelilere iş veriyormuş gibi değerlendirilir. Dolayısıyla bunu vatandaşa anlatamam. Bizim burada bir sürü işsiz vatandaşımız dururken Suriyelileri çalıştırmamız tepkilere neden olur. Ben onara karşı bir şart sundum. 30 binin yarısını bizim vatandaşlardan istihdam ettirin dedim. Şimdi bu teklifimi değerlendirecekler” dedi.