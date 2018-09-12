Urfa’da Çocukların Tehlikeli Oyunu

Kıl Payı Kurtuldu

Urfa’da meydana gelen olayda, çocuklar, üst geçitin üstüne çıkıp araba tekerini üst geçitten atarak eğlenmeye başladılar.Bir iki denemelerinde araba tekerinin merdivenlerden ilerleyişiyle mutlu olan çocuklar, daha sonraki denemelerinde tehlikeye yol açacaklardı.Son denemelerinde araba tekerinin hızla bırakılmasından sonra, merdiven bariyerlerine çarpan araba tekeri, ani hızla yön değiştirerek aşağıda bulunan diğer iki çocuğun üstüne doğru gelmeye başladı. Olayın yaşandığı an amatör kameralara saniye saniye yansıdı. Kıl patı tekerin kendisine çarpmasını engelleyen çocuklar, bu tehlikeli andan sonra oynadıkları tehlikeli oyunu bırakarak olayın şokunu atlatmaya çalıştı.İşte o görüntüler;