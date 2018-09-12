Urfa'da Zorla Bağış Topluyorlardı, Müdürler Hakkında İşlem Başlatılacak

Veliler Bağış Yapmaya Zorlanamaz

Okul Yöneticileri Hakkında Yasal İşlem Başlatılacak

Velilerin her sene karşılaştığı tek bir yerden yüksek fiyatlı okul kıyafeti aldırma ve kayıt sırasında bağış adı altında haraç alma olayına Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan el attı.Velilerin şikayetleri doğrultusunda sıkıntının oldukça büyük olduğunu söyleyen Turan, yönetmelik ve genelgeleri hatırlatarak, velileri zor durumda bırakan her durumun takipçisi olacağını belirterek açıklamalarda bulundu.Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu,"Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğin Birlik Gelirleri başlıklı 15'inci maddesinin 2'nci fıkrasında, 'Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz.Ayrıca Bakanlık tarafından yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden ücret talep edilemez' hükmü ve ilgili genelgede de 'Okul-aile birlikleri temsilcileri, öğrenci velileri ile bağış yapılması amacıyla karşı karşıya getirilmeyecek, öğrenci kayıt-kabulü ve diploma verilmesi karşılığında okul-aile birlikleri hesabına para yatırılması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır' hükmü yer almaktadır.”“Bu nedenle öğrenci velileri ve okul aile birliğinin birlikte karar vermesi ile belirlenen kıyafetlerin alımında renk ve modele uyması koşulu ile herhangi bir dayatmanın yapılamayacağını açıklayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bu konuda kanun, yönetmelik ve genelge hükümlerine aykırı şekilde işlem yapan okul yöneticileri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacak."